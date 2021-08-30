Глава ЦИК анонсировала создание почти 55 тыс. аккаунтов видеонаблюдения на выборах

«Сегодня мы детально проработаем и обсудим все аспекты видеонаблюдения на предстоящих выборах, — цитирует заявление Памфиловой 30 августа пресс-служба Центризбиркома. — Мы предлагаем беспрецедентно масштабную по охвату систему: более 50 тыс. видеокамер плюс 6 000 устройств с онлайн-трансляцией и еще 36 тыс. устройств видеофиксации. В общей сложности видеонаблюдением охвачены 96% ТИК и УИК, где потенциально смогут проголосовать более 98% избирателей».



По словам Памфиловой, вся видеотрансляция, видеофиксация и запись будет идти непрерывно на протяжении трёх суток, около 70 часов — до последнего протокола.

