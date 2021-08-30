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Глава ЦИК анонсировала создание почти 55 тыс. аккаунтов видеонаблюдения на выборах

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что сейчас планируется создание 54 849 аккаунтов видеонаблюдения на выборах, при этом их число может быть увеличено.

«Сегодня мы детально проработаем и обсудим все аспекты видеонаблюдения на предстоящих выборах, — цитирует заявление Памфиловой 30 августа пресс-служба Центризбиркома. — Мы предлагаем беспрецедентно масштабную по охвату систему: более 50 тыс. видеокамер плюс 6 000 устройств с онлайн-трансляцией и еще 36 тыс. устройств видеофиксации. В общей сложности видеонаблюдением охвачены 96% ТИК и УИК, где потенциально смогут проголосовать более 98% избирателей».

По словам Памфиловой, вся видеотрансляция, видеофиксация и запись будет идти непрерывно на протяжении трёх суток, около 70 часов — до последнего протокола.

«Фонтанка» писала, что во время единого дня голосования в сентябре 2021 года видеотрансляция с выборов не будет общедоступной. Доступ получат политические партии, кандидаты, избирательные комиссии всех уровней, Общественная палата РФ. Также будут работать центры наблюдения, откуда могут следить за происходящим журналисты и наблюдатели.

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