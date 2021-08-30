Глава ЦИК анонсировала создание почти 55 тыс. аккаунтов видеонаблюдения на выборах

«Сегодня мы детально проработаем и обсудим все аспекты видеонаблюдения на предстоящих выборах, — цитирует заявление Памфиловой 30 августа пресс-служба Центризбиркома. — Мы предлагаем беспрецедентно масштабную по охвату систему: более 50 тыс. видеокамер плюс 6 000 устройств с онлайн-трансляцией и еще 36 тыс. устройств видеофиксации. В общей сложности видеонаблюдением охвачены 96% ТИК и УИК, где потенциально смогут проголосовать более 98% избирателей».
По словам Памфиловой, вся видеотрансляция, видеофиксация и запись будет идти непрерывно на протяжении трёх суток, около 70 часов — до последнего протокола.
«Фонтанка» писала, что во время единого дня голосования в сентябре 2021 года видеотрансляция с выборов не будет общедоступной. Доступ получат политические партии, кандидаты, избирательные комиссии всех уровней, Общественная палата РФ. Также будут работать центры наблюдения, откуда могут следить за происходящим журналисты и наблюдатели.