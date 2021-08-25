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Омбудсменам и СПЧ разрешат подсматривать за выборами

Уполномоченные по правам человека, а также совет по правам человека при президенте РФ получат доступ к видеотрансляции с избирательных участков во время осенних выборов. Соответствующий проект постановления на заседании 25 августа поддержали члены Центризбиркома. Трансляция ведется на сайте ЦИК.

Возможность в режиме онлайн отслеживать происходящее на избирательных участках получат как уполномоченный по правам человека в России, так и его региональные коллеги.

Во время единого дня голосования в сентябре 2021 года видеотрансляция с выборов не будет общедоступной. Доступ получат политические партии, кандидаты, избирательные комиссии всех уровней, Общественная палата РФ. Также будут работать центры наблюдения, откуда могут следить за происходящим журналисты и наблюдатели.

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