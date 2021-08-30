Фюзеляж вертолёта Ми-8, упавшего в Курильское озеро на юге Камчатки, 30 августа удалось поднять со дна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.
Операция по подъёму машины началась 18 августа, после того, как достали всех погибших. «Там непрерывный процесс с постепенным поднятием. Чтобы уже дотянуть до отмели и бросить, — рассказывал источник «Фонтанки» на Камчатке в воскресенье, 29 августа. — Всю ночь, видимо, работать будут». К утру, по словам источника, вертолёт дотащили до 40-метровой глубины, что в 200–300 метрах от берега.
«Его закрепили на понтонах, сегодня операция будет продолжена для того, чтобы его сегодня подтащить как можно ближе к берегу. Дальше будет принято решение либо с использованием водолазов, либо любой другой техники удалить его из акватории озера», — сказал Василевский на оперативном совещании правительства региона.
Вертолёт Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа в условиях сильного тумана и затонул на глубине около 110 метров в полукилометре от берега. На борту находились три члена экипажа, гид и 12 туристов из Петербурга и Москвы. Из шести петербуржцев спаслись трое, всего выплыть смогли восемь человек: два члена экипажа, экскурсовод и пять туристов. Их очень оперативно подобрали инспекторы Кроноцкого заповедника. Тела восьми погибших, в том числе мальчика из Петербурга, достали на берег к 18 августа. Вертолёт решено было поднять, в том числе, из соображений экологической безопасности. Операция проходила со множеством сложностей.