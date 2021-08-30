Фюзеляж вертолёта Ми-8, упавшего в Курильское озеро на юге Камчатки, 30 августа удалось поднять со дна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.



Операция по подъёму машины началась 18 августа, после того, как достали всех погибших. «Там непрерывный процесс с постепенным поднятием. Чтобы уже дотянуть до отмели и бросить, — рассказывал источник «Фонтанки» на Камчатке в воскресенье, 29 августа. — Всю ночь, видимо, работать будут». К утру, по словам источника, вертолёт дотащили до 40-метровой глубины, что в 200–300 метрах от берега.

