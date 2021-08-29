8 способов избавиться от урожая яблок: готовим аджику, пастилу и сидр

С яблоками можно запекать не только шарлотку Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Не успели расправиться с кабачками, как кухни завалили яблоки — сладкие, кислые, зеленые, розовые, самых разных сортов! Мы, кстати, уже рассказывали, как сортировать и хранить садовые яблоки (не все, что упали с дерева, считаются дозревшими!), а теперь делимся проверенными способами их утилизации. Рецепты мы нашли на форумах Сети городских порталов. А если у вас есть свои проверенные — делитесь ими в комментариях. Яблочный джем из «антоновки» Чтобы получился густой и прозрачный, как мармелад, джем, автор рецепта советует брать сорт «антоновка». Нам понадобится:

яблоки — 1,5 кг (в очищенном виде без кожуры и семян останется 1 кг — то, что нужно);



сахар — 1 кг;



вода — 1 л;



лимонная кислота — 0,5 чайной ложки без горки. Яблоки помыть, очистить от семян и от кожуры, натереть на средней терке, залить водой. Чтобы джем не потемнел, надо добавить лимонную кислоту. Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения, периодически помешивая. Дальше варить 40–60 минут на тихом огне. Готовый джем разложить по банкам и закрутить крышками. Когда джем остывает, он схватывается и получается густым и прозрачным. В рецепт можно не добавлять воду, тогда получится обычное повидло. Пирожки с яблоками из творожного теста

Готовые яблочные пирожки из творожного теста Фото: кулинарный форум E1.RU Поделиться Поделиться







Традиционное блюдо с нетрадиционными ингредиентами — за счет творожного теста пирожки получатся нежными и чуть менее калорийными. Нам понадобится:

яблоки — 1 кг;



творог мелкозернистый, 1–2% — 300 г;



мука — 3 стакана;



сахар — 1 стакан;



молоко — 10 ст. ложек;



растительное масло — 10 ст. ложек;



разрыхлитель — 1 пакет (16 г);



корица, ванилин — по вкусу.



Смешиваем творог, молоко, масло, сахар, соль, ванилин. Добавляем разрыхлитель и муку. Тесто получается мягкое, держит форму шара. Убираем его в холодильник на час-полтора, за это время тесто должно набухнуть.

Займемся начинкой: чистим яблоки, мелко режем, варим до консистенции пюре.

В пюре по желанию можно добавить мед или капельку коньяка — для аромата Фото: кулинарный форум E1.RU Поделиться Поделиться







Дальше достаем из холодильника готовое тесто, раскатываем, режем на прямоугольники. На один край кладем начинку, другой надрезаем, чтобы получились волны. Сворачиваем и закрепляем края. Получается вот так.

Фото: кулинарный форум E1.RU Поделиться Поделиться







В разогретую до 200 градусов духовку отправляем на полчаса. Остужаем и едим. Аджика из яблок Нам понадобится: перец красный, сладкий — 1 кг;



яблоки — 1 кг;



перец стручковый, острый — 3–4 штуки;



лук — 1 кг;



морковь — 1 кг;



масло растительное — 0,5–0,7 л;

чеснок — половина головы;

соль, сахар — по вкусу. — Перец желательно красный, с ним эффект лучше, — делится автор рецепта. — Я пробовала добавлять зеленый сладкий и горький тоже, но получается не то.

Овощи проворачиваем в мясорубке и тушим в течение часа, добавляем чеснок, сахар, соль. Аджика готова! Можно есть прямо сейчас или закатать на осень.

Яблочный сидр Рецепт, на который не нужно жалеть времени, — при соблюдении всех нюансов вкусный сидр получится только к новогодним праздникам. Зато свой, домашний. Нам понадобится: яблоки — 10 кг;

сахар — 1,5 кг. Яблоки обтираем сухой тряпкой, убираем листья и плодоножки. Всё отправляем в мясорубку или комбайн и измельчаем до состояния пюре, смешиваем с сахаром. Выбираем емкости, в которых будет настаиваться сидр. Их тщательно промываем и насухо протираем. Яблочное пюре выкладываем так, чтобы в банке/бутылке оставалась треть свободного места — для пены и углекислого газа. Горлышко емкости обматываем марлей и убираем на четыре дня в темное место, храним сидр при комнатной температуре, каждый день помешивая. Как только появятся первые признаки брожения — шипение, кислый запах и обильная пена — отжимаем сок и отделяем его от жмыха. Обычно это происходит на четвертый день. Сок переливаем в сухую чистую емкость, на горлышко надеваем гидрозатвор или резиновую перчатку с проткнутым пальцем, оставляем в темном прохладном месте. За 1,5–2 месяца сидр посветлеет и даст небольшой осадок. Его нужно сцедить через марлю, снова разлить по бутылкам и поставить еще на пару месяцев.

Яблочный пирог с карамельной заливкой



Карамельная заливка только украшает пирог, основной вкус ему дают, конечно же, яблоки Фото: кулинарный форум E1.RU Поделиться Поделиться







Для теста и начинки нам необходимо:

мука — 200 г;

масло сливочное — 100 г;

вода — 50 мл;

ледяная вода — 5–6 ст. ложек;

сахар — 150 г;

сливки 20% — 200 мл;

яблоки — 4 шт.;

яйца — 2 шт. Готовим классическое слоеное рубленое тесто. Масло должно быть холодное, мука желательно тоже, но не критично. Масло и муку перетираем на терке, делаем из теста колодец и заливаем в него ледяную воду. Вымешивать не нужно! Соберите тесто в шар, уберите в холодильник на полчаса.

В это время варим карамель: воду и сахар в сотейнике ставим на огонь, мешать не надо, только слегка покачивать сотейник, чтобы сахар разошелся. Как только карамель начнет кипеть, включаем огонь до максимума, до желтого оттенка — больше не надо, иначе карамель перебьет вкус яблок. Параллельно подогреваем сливки, держим их на огне до кипения. Аккуратно вливаем их в готовую карамель, помешивая венчиком, и держим на огне еще три минуты.

Далее, пока сливки с карамелью остужаются, раскатываем тесто, выкладываем в форму для запекания, кладем нарезанные дольками яблоки. Затем выпекаем 20 минут при 200 градусах.



В остывшую карамель вмешиваем яйца и муку, через сито выливаем на горячий корж с яблоками. Отправляем в духовку еще на 40 минут при температуре 170 градусов.



— Структура очень приятная, не особо сладко, больше чувствуется вкус яблок, а сверху то-о-онкая корочка образуется, как легкая ирисочка, — рассказывает форумчанка.

Идеальное повидло Нам понадобится:

яблоки — 1 кг;



вода — 400 мл;



сахар — 800 г.

— Как показала практика, варить это повидло лучше из осенних сортов. Из летних (мягких и сочных) получается повидло жидковатым, — заявляет автор рецепта.

Яблоки нарезать дольками без кожи и взвесить. Добавить на 1 кг яблок 400 мл воды. Варить, пока не станет мягким, далее протереть через сито. Взвесить и добавить на 1 кг полученной массы 800 г сахара. Далее варить, пока не исчезнет пенка. Можно добавить еще немного ванильного сахара. После варки дать немного остыть и горячим разложить в сухие банки. И уже в банках дать полностью остыть и затем закрыть крышками.

Курица с яблоками

Яблоки в этом рецепте играют роль маринада, в котором курица получается нежной и сочной Фото: кулинарный форум E1.RU Поделиться Поделиться







Продуктов потребуется минимум:

курица, филе или бедра — 1 кг;

яблоки — 1 кг;

майоран;

базилик;

соль;

перец. Яблоки режем на ломтики и укладываем в форму, смазанную подсолнечным маслом. Сверху укладываем курицу, предварительно обваляв ее в специях со всех сторон. Запекаем до готовности примерно 1 час.



Яблоки превращаются в своеобразный соус-маринад, очень вкусно. Подавать можно с любым гарниром, автор рекомендует рис. ПП-пастила

Десерт, который можно есть практически в любых количествах — всего 52 калории на 100 грамм продукта. Нам понадобятся: яблоки — 1 кг;

белок куриного яйца — 2 шт. Яблоки чистим, режем на брусочки и отправляем в духовку на полчаса. После хорошенько взбиваем блендером. В отдельной посуде взбиваем два яичных белка и аккуратно добавляем в пюре. Яблочная масса должна посветлеть и вырасти в объемах. Дальше отделяем пятую часть и убираем в холодильник. Оставшееся выкладываем на противень, предварительно застелив его пергаментом. И отправляем на просушку — на 6–7 часов при температуре 70 градусов.

Готовый корж должен быть мягким, немного резиновым, как плотный бисквит. Разрезаем его на четыре одинаковые части, смазываем пюре, которое всё это время держали в холодильнике. Дальше складываем пастилу друг на друга, чтобы получился четырехслойный пирог, и снова убираем в духовку на пару часов.

Готовое блюдо остужаем, режем на порции и подаем к столу. Можно хранить в бумаге до двух месяцев, в морозилке — до года.