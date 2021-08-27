СК: 10 лет назад в Нягани убили школьницу. В то время там работал обвиняемый в расправе над девочкой из Тюмени

Как сообщает РИА Новости 27 августа, в 2011 году в Нягани была задушена школьница, убийцу которой ищут до сих пор. В это же время в городе жил Виталий Бережной, обвиняемый в изнасиловании и удушении восьмилетней Насти Муравьевой из Тюмени.



По данным СК, в 2011 году тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в канализационном колодце в лесном массиве. Несовершеннолетняя попала в руки убийцы, когда вечером возвращалась из школы.



Известно, что в конце нулевых Бережной вместе с женой и детьми перебрался в Нягань. Здесь в 2008–2011 годах он работал помощником участкового. В Тюмень мужчина переехал в 2015 году и с середины июня 2021 года жил на съемной квартире неподалеку от дома Насти Муравьевой.

