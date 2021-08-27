СК: 10 лет назад в Нягани убили школьницу. В то время там работал обвиняемый в расправе над девочкой из Тюмени

Как сообщает РИА Новости 27 августа, в 2011 году в Нягани была задушена школьница, убийцу которой ищут до сих пор. В это же время в городе жил Виталий Бережной, обвиняемый в изнасиловании и удушении восьмилетней Насти Муравьевой из Тюмени.
По данным СК, в 2011 году тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в канализационном колодце в лесном массиве. Несовершеннолетняя попала в руки убийцы, когда вечером возвращалась из школы.
Известно, что в конце нулевых Бережной вместе с женой и детьми перебрался в Нягань. Здесь в 2008–2011 годах он работал помощником участкового. В Тюмень мужчина переехал в 2015 году и с середины июня 2021 года жил на съемной квартире неподалеку от дома Насти Муравьевой.
«Фонтанка» писала, что Виталия Бережного отправили в СИЗО до 25 октября.
Восьмилетняя Настя Муравьева ушла из дома в Тюмени 30 июня и пропала без вести. 19 августа тело ребенка нашли на берегу Оброчного озера в 2,5 километра от дома. Руки школьницы были связаны проводом, рот и нос заклеены скотчем. В мешке неподалеку также обнаружили вещи погибшей — бриджи, тапочки и плавки.
О задержании подозреваемого стало известно 25 августа. Им оказался 40-летний местный житель Виталий Бережной. На допросе он дал признательные показания и рассказал чудовищные подробности убийства девочки. По его словам, в тот день он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, встретил Настю на лестничной площадке, заманил в квартиру, где изнасиловал и задушил. Тело школьницы он несколько дней хранил в холодильнике.