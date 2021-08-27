Как пишет местный портал 72.ru, в суд Бережного привезли заранее и поместили под усиленную охрану в остекленную камеру. Обвиняемый сидел в капюшоне, опустил лицо и не шевелился. На вопросы журналистов он не отвечал.

Суд отправил его в СИЗО до 25 октября. Защита не будет обжаловать арест, передает ТАСС.

Девочка ушла из дома в Тюмени 30 июня и пропала без вести. Ее искали по всему городу. 19 августа тело ребенка нашли на берегу Оброчного озера в 2,5 км от дома. Руки Насти были связаны проводом, а рот и нос заклеены скотчем. В мешке неподалеку также обнаружили вещи погибшей — бриджи, тапочки и плавки.

О задержании подозреваемого стало известно 25 августа. Им оказался 40-летний местный житель Виталий Бережной. На допросе он дал признательные показания и рассказал чудовищные подробности убийства девочки. По его словам, в тот день он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, встретил Настю на лестничной площадке, заманил в квартиру, где изнасиловал и задушил. Тело убитой он несколько дней хранил в холодильнике.



Установлено, что Бережной в 2008–2011 годах работал в правоохранительных органах помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе города Нягани. В Тюмень он переехал в 2015 году. С середины июня 2021 года жил на съемной квартире неподалеку от дома Насти.

Уголовное дело об убийстве передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ.