Японский дизайнер игр Хидео Кодзима посвятил несколько постов в твиттере российскому кинорежиссеру и клипмейкеру Илье Найшуллеру. При этом создателя фильма «Никто» он оценил не только за визуальное творчество, но и за музыкальное.
«Гениальный создатель музыки и видео XXI века», — написал Кодзима, рассказывая своим подписчикам о фильмах Найшуллера «Хардкор» и «Никто», а также его музыкальной группе Biting Elbows.
Films by Ilya Naishuller. "Hardcore Henry" and "Mr. Nobody".— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 27, 2021
His band "BITING ELBOWS".
He is making his own promotional video footage.
A genius artist of 21st century music and video. pic.twitter.com/oULKq8Qq1c
Илья Найшуллер, в свою очередь, на пост обратил внимание и отблагодарил Кодзиму, добавив, что горд тем, что его коллектив удостоился внимания создателя игры Death Stranding.
Хидео Кодзима 24 августа отметил 58-летие. В России он стал широко известен за пределами геймерских кругов после распространения мема «Кодзима — гений», произошедшего после выхода Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. В титрах игры до и после каждой миссии появлялось и активно выделялось имя автора. Русскоязычные геймеры оставили в соцсетях множество комментариев саркастического плана. В ходе визита в Россию в 2019 году Кодзима побывал в эфире «Вечернего Урганта», где сказал, что гением себя не считает, но надеется им стать — раз все так говорят.