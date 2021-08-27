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Кодзима: Найшуллер — гений. Гейм-дизайнер оценил российского режиссера

Японский дизайнер игр Хидео Кодзима посвятил несколько постов в твиттере российскому кинорежиссеру и клипмейкеру Илье Найшуллеру. При этом создателя фильма «Никто» он оценил не только за визуальное творчество, но и за музыкальное.

«Гениальный создатель музыки и видео XXI века», — написал Кодзима, рассказывая своим подписчикам о фильмах Найшуллера «Хардкор» и «Никто», а также его музыкальной группе Biting Elbows.

Илья Найшуллер, в свою очередь, на пост обратил внимание и отблагодарил Кодзиму, добавив, что горд тем, что его коллектив удостоился внимания создателя игры Death Stranding.

Хидео Кодзима 24 августа отметил 58-летие. В России он стал широко известен за пределами геймерских кругов после распространения мема «Кодзима — гений», произошедшего после выхода Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. В титрах игры до и после каждой миссии появлялось и активно выделялось имя автора. Русскоязычные геймеры оставили в соцсетях множество комментариев саркастического плана. В ходе визита в Россию в 2019 году Кодзима побывал в эфире «Вечернего Урганта», где сказал, что гением себя не считает, но надеется им стать — раз все так говорят.

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