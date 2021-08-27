Японский дизайнер игр Хидео Кодзима посвятил несколько постов в твиттере российскому кинорежиссеру и клипмейкеру Илье Найшуллеру. При этом создателя фильма «Никто» он оценил не только за визуальное творчество, но и за музыкальное.



«Гениальный создатель музыки и видео XXI века», — написал Кодзима, рассказывая своим подписчикам о фильмах Найшуллера «Хардкор» и «Никто», а также его музыкальной группе Biting Elbows.