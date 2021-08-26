Песков: Сохранить иностранное гражданство смогут немногие чиновники

Лишь небольшое количество человек допустят на государственную и муниципальную службу при наличии иностранного гражданства. Об этом 26 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Путин подписал указ, который разрешает поступать на госслужбу даже при наличии зарубежного паспорта, если отказаться от него нельзя. Решение о невозможности прекращения гражданства иностранного государства по не зависящим от гражданина причинам принимается президентом РФ, либо комиссией.
По словам Пескова, речь идет «о сотнях людей, не больше». Подобные исключения он объяснил «реальностью жизни, с которой нам приходится сталкиваться».
«Этот документ [указ президента] ориентирован на очень небольшое количество людей, граждан России, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто являются только гражданами России и устраиваются на государственную и муниципальную службу, и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, с которым они не могут ничего сделать», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.
В пример пресс-секретарь президента привел людей, которые уехали из Украины и не могут с кем-либо связаться там, либо туда приехать из-за «опасности». «То есть де-факто они не считают себя гражданами Украины, но де-юре они где-то числятся», — добавил Песков.
В ходе конституционной реформы Владимира Путина 2020 года в текст основного закона страны был внесён запрет на иностранное гражданство и подданство для чиновников всех уровней. Вместе с тем был введён конституционный запрет на владение активами за рубежом, исключая недвижимость, что на стадии обсуждения поправок к Конституции комментировал в интервью «Фонтанке» один из их соавторов, сенатор Андрей Клишас.