Песков: Сохранить иностранное гражданство смогут немногие чиновники

Ранее Владимир Путин подписал указ , который разрешает поступать на госслужбу даже при наличии зарубежного паспорта, если отказаться от него нельзя. Решение о невозможности прекращения гражданства иностранного государства по не зависящим от гражданина причинам принимается президентом РФ, либо комиссией.

Лишь небольшое количество человек допустят на государственную и муниципальную службу при наличии иностранного гражданства. Об этом 26 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, речь идет «о сотнях людей, не больше». Подобные исключения он объяснил «реальностью жизни, с которой нам приходится сталкиваться».



«Этот документ [указ президента] ориентирован на очень небольшое количество людей, граждан России, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто являются только гражданами России и устраиваются на государственную и муниципальную службу, и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, с которым они не могут ничего сделать», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.



В пример пресс-секретарь президента привел людей, которые уехали из Украины и не могут с кем-либо связаться там, либо туда приехать из-за «опасности». «То есть де-факто они не считают себя гражданами Украины, но де-юре они где-то числятся», — добавил Песков.



В ходе конституционной реформы Владимира Путина 2020 года в текст основного закона страны был внесён запрет на иностранное гражданство и подданство для чиновников всех уровней. Вместе с тем был введён конституционный запрет на владение активами за рубежом, исключая недвижимость, что на стадии обсуждения поправок к Конституции комментировал в интервью «Фонтанке» один из их соавторов, сенатор Андрей Клишас.

