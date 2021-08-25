«Не в самые плохие базы были отправлены дети». Комобраз прокомментировал экстремальный отдых петербуржцев в летних лагерях

Глава комитета по образованию Наталия Путиловская запросила дополнительное финансирование, в том числе на приобретение путевок в детские лагеря. Однако депутаты напомнили, что подчас отдых на юге России оборачивается скандалами, а отдых на море — выживанием в чрезвычайной ситуации.

В этом году сложная ситуация связана со стихийными бедствиями, наводнениями, которые проходили в Анапе и Крыму, считает Наталия Путиловская. «Не в самые плохие базы были отправлены дети. С этими базами сотрудничаем более 10 лет. Эти базы хорошие, и условия всегда были нормальные, — сказала она. — Но из-за нехватки финансирования некоторые места отдыха становятся проблемными».