автор фото Валерий Матыцин/ТАСС Поделиться Поделиться







«Дождь лил пять дней, и все лагеря затопило. После дождя больше трех суток не было света. Была угроза эпидемии. Из лагеря сбежал главврач». Дети из Петербурга поехали в летний лагерь на море, но оказались в чрезвычайной ситуации. Два десятка семей готовы идти в суд, но вначале предстоит разобраться, кто должен отвечать за потоп и «угрозу эпидемии». Эвакуировать петербургских детей из Анапы в режиме чрезвычайной ситуации не взялся никто.

«Когда я туда пришла, у меня были слезы на глазах. Я ревела вы не можете себе представить как. Дети ревели и просили забрать их. Это был просто ад». Аудиозапись с эмоциональным описанием того, как петербургская мама забирала детей из анапского лагеря «Счастливое детство», выложила в социальную сеть «ВКонтакте» петербурженка Рона Ясинова. Ниже — призыв к родителям не оставлять ситуацию «как есть» и обращаться в суд.



Как рассказали «Фонтанке» родители, группа — 77 детей из нескольких школ города Ломоносова в Петродворцовом районе — выехала в Анапу 6 августа. Спустя два дня дети заселились в лагерь «Счастливое детство» на Пионерской улице. «Первый ребенок заболел 9 августа, а 10 августа родители окончательно поняли, что условия в лагере далеки от оздоровительных», — говорит Рона Ясинова.

«Дети ходили по воде с экскрементами животных»

Накануне заезда юных петербуржцев лагерь «Счастливое детство» покинула смена из Смоленска — восемьдесят детей. Пятьдесят из них ехали домой в вагоне-лазарете с температурой под 40. 11 августа Роспотребнадзор по Смоленской области отчитался о «факте групповой заболеваемости» детей в поезде «Анапа — Смоленск». На следующий день администрация лагеря «Счастливое детство» заявила, что на момент отъезда из учреждения все дети были здоровы, а среди отдыхающих никто не болеет. По состоянию на 16 августа в медучреждениях Смоленска с диагнозами ОРВИ, фарингит и пиелонефрит находились трое детей из злополучной анапской смены.



К этому времени петербургские родители уже пытались добиться, чтобы их детей вывезли из Анапы, в которой 13 августа был введен режим чрезвычайной ситуации. Но оказалось, что эвакуация не предусмотрена. Поэтому несколько взрослых, отпросившись с работы, поехали забирать детей самостоятельно.

«О том, что мои дочери начали болеть, я узнала 16 августа. В тот же день, как мне сообщили, из лагеря сбежал врач, — рассказала «Фонтанке» мать двух пятиклассниц Марина. — 20 августа я приехала в Анапу. У детей симптомы были разнообразные: температура, боль в горле, сыпь по ногам. У большинства — сильная головная боль, рвота и жидкий стул. Во время ужина я зашла на территорию лагеря. Меня, видимо, приняли за персонал, никто никаких вопросов не задал. Потом, думая, что я вожатая, меня пригласили на ужин». По словам Марины, она увидела убогие бытовые условия, скудный рацион и затопленную территорию: дети ходили по воде, стекающей с возвышенности над лагерем, где расположен зоопарк. «Перемещаться по этой воде невозможно. Канализационные стоки, экскременты животных — все там, — говорит женщина. — Сейчас одна моя дочь чувствует себя уже хорошо, у второй по-прежнему боли в горле и понос. Другие родители тоже по врачам бегают».



читательница «Фонтанки» Марина

Слова родителей подтверждает пост в группе «Анапа-430», опубликованный сопровождающим петербургских детей педагогом Александром Салтыковым 24 августа. Комментарии под постом отключены.

«Сегодня начало возрождения нашей жизни в лагере, в обед дали ток, появился свет и теплая вода, — пишет Салтыков. — Уже не трещат генераторы, слышен крик местного петуха, с большим трудом моргает интернет. На родину выехало уже 33 человека, в основном через аэропорт. Погода установилась жаркая, в местах скопления воды образовалась биологическая масса. В связи с чем вожатые и сопровождающие постоянно организуют походы в Анапу и на море. Ветра нет, и запахи устойчиво влияют на восприятие мира. В лагере появился врач Наталья Александровна, которая утром ведет прием больных детей, днем Мария Сергеевна проверяет состояние детей, выдает лекарства. Лекарства покупаем сами». Сопровождающий отмечает, что вопрос срочной эвакуации уже не стоит: погода нормализовалась, электричество дали, до конца смены осталось всего четыре дня. Да и билеты из Анапы до Петербурга на группу в конце августа не достать.



«С чем они пойдут в суд?»

«Дождь лил пять дней, и все лагеря затопило. После дождя больше трех суток не было света. Была угроза эпидемии, — описал ситуацию в беседе с корреспондентом «Фонтанки» Александр Салтыков. — Из лагеря сбежал главврач. В самый тревожный момент лагерь остался без медицины. Турфирма иногда дает деньги на чрезвычайные ситуации. Сейчас не дала ни копейки. Я 40 тысяч рублей своих потратил на медикаменты».

Родители утверждают, что единственным официальным лицом, кто хоть как-то попытался помочь детям, был депутат ЗакСа Михаил Барышников. Но добиться эвакуации детей из Анапы не смог и он. «Сейчас нет такого механизма, который предусматривал бы эвакуацию детей из другого региона в случае введения режима ЧС, — объяснил Барышников «Фонтанке». — В Анапе около 100 лагерей, и все они оказались затоплены. Родители начали нервничать, потому что у них не было связи с детьми, когда отключилось электричество. На экстренный вывоз группы из Петродворцового района потребовался бы минимум миллион рублей. В страховке это не предусмотрено. У турфирмы, которая отправляла детей, таких денег тоже не было. Хорошо хоть руководитель турфирмы нашел генератор, чтобы у детей было горячее питание».



Выезд петербургских детей в лагерь «Счастливое детство» был организовал через ООО «Чудеса света». В этом году контрактов с этой компанией не заключали ни администрация Петродворцового района, ни комитет по образованию Санкт-Петербурга. Единственный госконтракт у «Чудес света» — на 2,1 млн рублей — заключен с петербургским Индустриально-судостроительным лицеем на путевки для детей-сирот.

Гендиректор «Чудес света» Сергей Логинов в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что, по 68-ФЗ, в случае объявления режима ЧС вопросом эвакуации людей должна заниматься администрация города, в котором этот режим введен. «В нашем лагере были еще не самые худшие условия, — говорит Логинов. — В лагерях второй береговой линии, которые дальше от моря, было по колено воды. Я готов со всеми родителями разговаривать и объяснять. Врач в лагере был, одно время — приходящий. С чем они пойдут в суд? Что выпали осадки, была объявлена ЧС и дети заболели?» На вопрос, через какую закупку приобретались путевки для петербургских школьников, гендиректор ответил: «У меня группа детей пришли, купили и поехали. Руководитель Александр Салтыков ездит с нами лет шесть, наверное. Он собрал детей, он организатор».



При этом родители были уверены, что получили путевки «через школу от муниципалитета». Никакого договора они не заключали, сами путевки в глаза не видели. На руках у родителей только два талончика, выданных Александром Салтыковым: розовый — о том, что они заплатили 18,5 тысячи рублей за путевку, и зеленый — об уплате 11 тысяч рублей за билеты на поезд. Сертификаты на частичную компенсацию стоимости путевки от ЦОО «Молодежный», по словам родителей, оформлялись без их участия, как для творческого коллектива. О том, что путевку можно приобрести, узнали в кружке шитья.

Фото: читательница «Фонтанки» Марина Фото: читательница «Фонтанки» Марина Поделиться Поделиться







«Я просто передала Салтыкову документы и деньги, — говорит Рона Ясинова. — Кроме путевки и билетов, мы ему передавали по 5 тысяч рублей: 1 тысяча на автобус от вокзала до лагеря и обратно, 1 200 — на экскурсию, на которую дети не попали, и 3 тысячи — на питание в поезде по дороге в лагерь и обратно».

Секретный правительственный проект

Александр Салтыков в беседе с «Фонтанкой» объяснил, что путевки предоставлялись от 430-й школы Петродворцового района в рамках «проекта правительства Санкт-Петербурга».

«Я его пять лет веду, трудоустроен в 430-й школе. О том, через какие именно контракты закупались путевки, информация у меня есть, но я некомпетентен говорить про эти контракты, — рассказал Александр Салтыков. — Школа сама оформляла сертификаты на частичную компенсацию стоимости путевок для детей. Гороно делает приказ и разбивает путевки по школам. А у школы есть договор с турфирмой, которая должна все обслуживать. Четыре года назад я точно знал, что глава Петродворцового района Попов заключил договор с «Чудесами света». Я спрашивал, где новый договор. Мне объяснили, что идет пролонгация, а договор не показали. У школы есть договор с турфирмой, пролонгированный с 2019 года».

Правда, Александр Салтыков не уточнил, в чем именно заключается суть особой пятилетней «программы правительства Санкт-Петербурга», если половину стоимости путевки оплачивают родители из своего кармана, а вторую половину на общих для творческих коллективов основаниях компенсирует сертификат. Кстати, в 2019 году у администрации Петродворцового района, действительно, был контракт с «Чудесами света», но всего на 2,8 млн рублей — что и на каких основаниях там можно было пролонгировать, непонятно.

«Фонтанка» связалась с директором школы № 430 в Ломоносове Евдокией Горбуновой. «Это отдых творческих коллективов. Родители получили сертификаты и получили эти путевки, — сказала директор. — Сейчас там погода нормализовалась». В ответ на вопрос, какая именно структура в администрации города руководила закупкой и выдачей путевок, Евдокия Горбунова посоветовала обратиться в отдел образования администрации Петродворцового района.



Все просто

Отдых был организован не в рамках какого-то «проекта», а в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга № 242 от 2012 года.

«Детский оздоровительный лагерь «Счастливое детство» был выбран администрацией школы № 430 из официального реестра организаций отдыха, — сообщили «Фонтанке» в администрации Петродворцового района. — Лагерь имеет все разрешительные документы для работы. На протяжении нескольких лет дети из спортивных и творческих коллективов ГБОУ № 430 в летний период отдыхали в данном лагере. Отзывы о детском отдыхе положительные».

Как и положено по закону, дети из творческих коллективов получают компенсацию части стоимости путевки в размере 20 124 рубля за счет средств городского бюджета. Оставшуюся часть стоимости путевки, как и стоимость железнодорожных билетов, родители оплачивают сами.

В администрации отметили, что после разгула стихии электроснабжение лагеря было восстановлено 24 августа, а до этого работали генераторы. Дети постоянно получали горячее питание, а те, кто нуждался в лечении, — своевременную медицинскую помощь. Сейчас дети «большую часть времени проводят на улице и дышат морским воздухом, для них проводятся культурные и спортивные мероприятия». Выезд группы в Петербург запланирован на 28 августа.

По словам Роны Ясиновой, по итогам анапских каникул готовы пойти в суд 22 петербургских родителя, чтобы истребовать компенсацию за испорченный детский отдых. Правда, пока не очень понятно, кто должен стать ответчиком: турфирма, сопроводитель или школа, авторитет которой заставил родителей поверить, что ситуация с их детьми будет под контролем.

«Меня бы устроила компенсация от турфирмы «Чудеса света» в размере стоимости железнодорожных билетов (11 тысяч) и стоимости недели, которую ребенок не провел в лагере из-за того, что его пришлось забрать раньше (около 6 тысяч), — говорит женщина. — Я бы, конечно, хотела получить компенсацию за моральный ущерб, но давайте будем реалистами».

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

