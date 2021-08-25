Комитет по образованию просит увеличить финансирование на 4 млрд рублей. Почти миллиард пойдет на пополнение библиотек

Комитет по образованию Петербурга просит выделить дополнительные 3,96 млрд рублей на 2022 год. Об этом сообщила глава ведомства Наталия Путиловская в ходе нулевых чтений по проекту бюджета 25 августа.



Самая крупная статья расходов — 825 млн рублей — на приобретение учебников и учебных пособий, а также художественной литературы для школ.



Еще 658 млн понадобится на покупку оборудования и ремонт образовательных учреждений, а также на то, чтобы дать среднее профессиональное образование большему числу учащихся. На капитальный ремонт учебных заведений ведомство просит 393,7 млн рублей.

