Комитет по образованию просит увеличить финансирование на 4 млрд рублей. Почти миллиард пойдет на пополнение библиотек

Комитет по образованию Петербурга просит выделить дополнительные 3,96 млрд рублей на 2022 год. Об этом сообщила глава ведомства Наталия Путиловская в ходе нулевых чтений по проекту бюджета 25 августа.
Самая крупная статья расходов — 825 млн рублей — на приобретение учебников и учебных пособий, а также художественной литературы для школ.
Еще 658 млн понадобится на покупку оборудования и ремонт образовательных учреждений, а также на то, чтобы дать среднее профессиональное образование большему числу учащихся. На капитальный ремонт учебных заведений ведомство просит 393,7 млн рублей.
456,6 млн рублей комитет по образованию запросил на путевки и сертификаты в детские оздоровительные лагеря. Пока комитет по финансам выделил 1,72 млрд рублей на обеспечение 65 тыс. путевок, однако потребность составляет 91 тыс. путевок. Еще 287,4 млн рублей нужно на ремонт детских загородных оздоровительных баз.