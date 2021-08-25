FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
73.95р86.81р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Комитет по образованию просит увеличить финансирование на 4 млрд рублей. Почти миллиард пойдет на пополнение библиотек

Комитет по образованию попросил дополнительно выделить почти 4 млрд рублей на 2022 год

Комитет по образованию Петербурга просит выделить дополнительные 3,96 млрд рублей на 2022 год. Об этом сообщила глава ведомства Наталия Путиловская в ходе нулевых чтений по проекту бюджета 25 августа.

Самая крупная статья расходов — 825 млн рублей — на приобретение учебников и учебных пособий, а также художественной литературы для школ.

Еще 658 млн понадобится на покупку оборудования и ремонт образовательных учреждений, а также на то, чтобы дать среднее профессиональное образование большему числу учащихся. На капитальный ремонт учебных заведений ведомство просит 393,7 млн рублей.

456,6 млн рублей комитет по образованию запросил на путевки и сертификаты в детские оздоровительные лагеря. Пока комитет по финансам выделил 1,72 млрд рублей на обеспечение 65 тыс. путевок, однако потребность составляет 91 тыс. путевок. Еще 287,4 млн рублей нужно на ремонт детских загородных оздоровительных баз.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266214222
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202. 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний