«Бабье лето» Булановой не состоялось. Певица-кандидат съехала с Дачного

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Жители муниципалитета Дачное последние несколько дней обсуждали концерт "Бабье лето", который должен был состояться в начале сентября, аккурат за несколько дней до выборов в Государственную думу и Законодательное собрание Петербурга. Участниками значились Сергей Рогожин и Татьяна Буланова. Певицу до этого не допустили на выборы в городской парламент в Калининском районе, однако она осталась кандидатом от партии «Родина» в Государственную думу по 212 округу. В эту избирательную территорию как раз и входит муниципалитет.



Объявление о раздаче билетов на концерт Рогожина и Булановой появилось на странице группы «Мой округ Дачное» в социальной сети «Вконтакте». Занимается этим, как сказано в объявлении, муниципалитет. «Это не подарки от депутатов (ни Дачного, ни ЗакСа). Билеты приобретаются на средства бюджета МО Дачное», — написал автор поста. Чтобы попасть на концерт, нужно быть жителем одного из избирательных округов муниципалитета, получить билет в местной администрации, для этого иметь при себе паспорт». «Лучше скамейки и детские площадки привести в порядок и т.д., чем билеты покупать, — недоумевали жители в комментариях под постом и поражались разностороннему образу жизни певицы. — И в депутаты, и на концерт». Билеты, впрочем, как говорят в муниципалитете, почти все разобрали.

Глава Дачного Вадим Сагалаев и сам идёт на выборы. Он баллотируется от «Единой России» по списку партии в 17-м округе. Однако, по его словам, про то, что Буланова тоже кандидат, он ничего не слышал. «Её же сняли с выборов, нет?» — удивился он вопросу «Фонтанки». На просьбу уточнить, на какой избирательной территории в Государственную думу расположен муниципалитет и кто сейчас представляет его граждан в нижней палате российского парламента, замялся: «Александр Тетердинко» (это — депутат Законодательного собрания от «Единой России», он идёт на выборы в Государственную думу как раз против Татьяны Булановой), затем поправился и назвал Сергея Вострецова (он проиграл праймериз «Единой России» и на выборы от этой территории не идёт). «Если я приеду на встречу с жителями, это же не будет агитацией. А она певица, она поёт и за это получает деньги», — попытался глава округа защитить Буланову, а затем добавил, что концерт планировали ещё очень давно.



Судя по контракту, размещённому на сайте госзакупок, он был заключен с компанией «Эквилибриум» в конце июля, то есть в самый разгар избирательной кампании. Стоимость концерта, а точнее 1375 билетов, составила почти 2 млн рублей.

Чтобы выяснить, как сама певица относится к выступлению и не видит ли она в нём агитацию, «Фонтанка» позвонила Булановой и услышала неожиданное: «Концерта не будет. Без комментариев».

Новость об отмене концерта стала сюрпризом и для главы муниципалитета: «А мы уже людям билеты раздали. Обалдеть». Сказать, как именно теперь поступят муниципалы с «Бабьим летом», он затруднился. Придётся ли почти полутора тысячам жителям сообщать, что планы свои им пора менять? Или же певицу, занятую выборами, на кого-то заменят? Вероятно, к этим вопросам мог бы присоединиться и Сергей Рогожин.

Татьяна Буланова на протяжении всего месяца была героем новостных заголовков. Она сначала обращалась к главе Центризбиркома Элле Памфиловой и жаловалась, что чиновники запрещают ее коллегам по «Родине» распространять политическую агитацию. Видеообращение Булановой транслировали соцсети и СМИ, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным. Он поддерживает избирательную кампанию кандидатов партии «Родина» в Петербурге. Затем певицу сняли с выборов в Законодательное собрание. Избирком Калининского района нашёл бракованные подписи в поддержку её выдвижения: за кандидата, как выяснилось, подписались как жители других районов (хотя подписи нужно собирать в округе), так и уже умершие граждане; кроме того, среди подписей нашли однотипные автографы в виде нарисованных рыбок и корабликов.



Изначально партия «Родина» собиралась выставить Буланову в Государственную думу по округу в центре города, однако в последний момент передумала. Изменение конфигурации собеседники в партии связывали с опасениями кандидатов «Единой России», не горевших желанием конкурировать с певицей.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

