Зачищенное поле. В центре Петербурга снимают с выборов конкурентов «Единой России»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







С десяток возможных кандидатов в Государственную думу от непарламентских партий в двух округах Петербурга на днях узнали, что политические объединения не собираются их отправлять на выборы именно по этим территориям. Винят в этом кандидатов от «Единой России» Сергея Соловьёва и Михаила Романова, сами политики, впрочем, заявляют, что слышат об этом впервые. В числе тех, кому пришлось поменять округ или сойти с дистанции предвыборной гонки вовсе, — певица Татьяна Буланова и глава регионального отделения «Родины» Андрей Петров, оппозиционные муниципальные депутаты и начинающие политики.



В конце прошлой недели «Фонтанка» сообщила о самом «музыкальном» округе на выборах в Государственную думу. В 216 округе в историческом центре города КПРФ выдвинула на выборы певца Виктора Салтыкова (исполнителя группы «Мануфактура»), партия «Яблоко» в ближайшее время утвердит кандидатом любителя бардовской песни, депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского, а партия «Родина» готовилась выставить на этот ринг певицу Татьяну Буланову. Впрочем, на следующий день на партийном съезде «Родины» стало известно, что планы объединения несколько изменились, хотя, к слову, уровень музыкальности в округах остался прежним: певицу Буланову заменили на композитора Андрея Иванова, её же вместо центра города отправили избираться на окраину — в 212 округ.

Как рассказали «Фонтанке» партийцы, решение принималось в последний момент: «Видимо, есть единороссы, которые испугались выдвижения сильного и популярного кандидата, как Буланова». Собеседники в партии намекают, что просьбы могли звучать от вице-спикера городского парламента Сергея Соловьёва, которого «Единая Россия» выдвинула в Государственную думу по 216 округу. Композитор Иванов, который теперь будет конкурировать с ним, пожимает плечами — решение, сообщил он «Фонтанке», принимали в Москве.



Сергей Соловьёв лишился соперника не только в лице Татьяны Булановой. Партия «Зелёная альтернатива» собиралась выдвигать в центре города муниципального депутата Лиговки-Ямской Александра Изотова — он заявил о намерении пойти на выборы несколько месяцев назад, общался с жителями, участвовал в субботниках и в акциях по очистке заборов от рекламы услуг женщин легкого поведения. Несмотря на предварительное намерение «зелёных» поддержать Изотова, на съезде его фамилии напротив округа не оказалось. «Сделали всё, что могли, со своей стороны, подготовили документы. Для успеха должно было сложиться много факторов, возможно, слишком много, но, к сожалению, не получилось. Ничего страшного, будем стараться делать этот мир лучше теми силами, что есть», — аккуратно сообщил он. Обвинять Соловьёва в попытке снять его кандидатуру он не стал, заметив, что может оперировать только фактами.

Сам Соловьёв тоже в беседе с «Фонтанкой» заявил, что не ведёт ни с кем переговоры такого рода: «Я всё сам узнаю из СМИ. Вы лучше напишите, что у меня в военном училище я был запевалой, хоть музыкального образования у меня и нет».



Помимо округа в центре города, снятия коснулись и соседнего — 211-го (он включает территорию Невского района и часть Центрального). Там уже упомянутая «Зелёная альтернатива» намеревалась выдвинуть муниципального депутата из Оккервиля Кирилла Волкова, но в последний момент передумала. В беседе с «Фонтанкой» Волков сообщил, что с «зелёными» (он признаёт, что сама партия вовсе не оппозиционная и согласовывает свои действия с властями) договорился о выдвижении, так как в партии у него был знакомый. «По официальной версии, которую нам озвучили, сверху пришли бумаги о наших с Изотовым тесных связях с нежелательными организациями и очень рекомендовали нас не выдвигать. На все вопросы, как так может быть, ведь это не новость и было известно сразу, люди разводили руками. Примерно в это время мне начали рассказывать разные люди, что Михаил Романов, кандидат от «Единой России», ведёт работу по тотальной зачистке округа от неудобных кандидатов», — добавил Волков.

Поменяла кандидата в 211-м округе и партия «Родина». Изначально там собирались выставить главу регионального отделения Андрея Петрова, однако уже на съезде, как и в случае с Булановой, выяснилось, что на выборы пойдёт другой кандидат — Нина Абросова, чемпионка мира по боксу и чемпионка Европы по водно-моторному спорту, а также до недавнего времени член партии «Единая Россия». В беседе с «Фонтанкой» она сообщила, что в «Родину» вступила буквально три недели назад, так как разочаровалась в «Единой России», увидев, как Юлия Волкова из «Тату» подаёт документы на праймериз. Решение о том, по какому округу идти на выборы, говорит Абросимова, принимала не она, а её новая партия. Спортсменка также добавила, что бывших однопартийцев критиковать на выборах не собирается, тем более что Михаил Романов, баллотирующийся с ней в одном округе, — её хороший знакомый.



Проблемы с выдвижением возникли и у бывшего помощника Михаила Романова Дмитрия Галышева, он собирался идти на выборы от «Партии Пенсионеров». «Меня сняли с выборов. Ещё утром моя фамилия стояла напротив округа 211, а во время съезда меня заменили на другого кандидата. Насколько я понимаю, подсуетился Михаил Романов. Мне говорят, переговоры шли на уровне Администрации президента и руководства «Единой России». Они почему-то за него очень держатся. Я — бывший помощник Романова и много про него знаю, видимо, из-за этого меня и снимают. Кроме того, думаю, что Романов опасается, что я наберу больше голосов, чем он», — сообщил Галышев «Фонтанке».

Аналогичные процессы происходят и в партии «Новые люди». Там планировали выставить в округе начинающего политика Константина Ивлева, но, вероятно, этого не произойдёт. Сам он подтвердил, что в партии ведутся переговоры об отзыве его кандидатуры, и назвал Романова как возможного интересанта этого решения.

По словам собеседников «Фонтанки» из числа занимающихся выборами в Невском районе, переговоры о снятии или замене кандидатов ведутся также с Партией Роста (собеседники в этой партии, впрочем, отрицают такого рода обсуждения).



Михаил Романов, избравшийся в прошлый созыв Государственной думы по соседнему 217-му округу, обойдя тогда кандидата от Партии Роста Оксану Дмитриеву и двух оттянувших у неё голоса почти полных тёзок, отрицает свою причастность к «зачистке» выборного поля: «Я не знаю, кто такой этот Волков. Пусть выдвигается. Если что, найдём на него Зайцева. Я знать не знаю ничего об этих процессах. Пусть сначала конференции и съезды пройдут, чтобы что-то утверждать, может, партии вообще никого не выдвинут».

Выборы в Государственную думу пройдут 19 сентября. Петербуржцам предстоит избрать помимо членов городского парламента также 8 депутатов Государственной думы в округах, находящихся на территории города.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»