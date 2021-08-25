Суд Москвы запретил Google пропагандировать «зацепинг»

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск транспортной прокуратуры к компании Google, запретив той размещение в свободном доступе информации, пропагандирующей «зацепинг» — проезд на поездах и других рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны.
Как сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры 25 августа, популяризирующие опасное увлечение видеозаписи были размещены на YouTube.
«Учитывая, что распространение контента такого содержания среди граждан, особенно детей, побуждает к совершению действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью, а также оправдывает противоправное поведение, транспортным прокурором в интересах неопределённого круга лиц в суд направлено административное исковое заявление к владельцу веб-ресурса — компании Google LLC о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.
В итоге суд в полном объеме удовлетворил требования административного истца — заместителя московско-курского транспортного прокурора.
После того как решение суда вступит в законную силу, его направят в Роскомнадзор для включения сетевых адресов интернет-страниц с нежелательным контентом в Единый реестр информации, распространение которой запрещено на территории России.