FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +15
73.95р86.81р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Суд Москвы запретил Google пропагандировать «зацепинг»

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск транспортной прокуратуры к компании Google, запретив той размещение в свободном доступе информации, пропагандирующей «зацепинг» — проезд на поездах и других рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны.

Как сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры 25 августа, популяризирующие опасное увлечение видеозаписи были размещены на YouTube.

«Учитывая, что распространение контента такого содержания среди граждан, особенно детей, побуждает к совершению действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью, а также оправдывает противоправное поведение, транспортным прокурором в интересах неопределённого круга лиц в суд направлено административное исковое заявление к владельцу веб-ресурса — компании Google LLC о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В итоге суд в полном объеме удовлетворил требования административного истца — заместителя московско-курского транспортного прокурора.

После того как решение суда вступит в законную силу, его направят в Роскомнадзор для включения сетевых адресов интернет-страниц с нежелательным контентом в Единый реестр информации, распространение которой запрещено на территории России.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Редиска Здесь
Это родители должны контролировать, что в интернете смотрят дети.
А что смотрят взрослые, вообще государство не должно касаться.
Чтобы показать всю ущербность таких судебных решений, надо завалить суды заявлениями на миллионы страниц в интернете с сомнительным содержанием. Пусть каждое заявление в отдельности рассматривают, в порядке поступления.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний