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Неизвестные на «Дэу Нексии» пытались украсть забор на КАД в Ульянке. Их застукали и спугнули

Подрядчик Росавтодора в Петербурге пресёк кражу забора с внутреннего кольца КАД. Мужчина спугнул злоумышленников, те бросили добычу и уехали на «Дэу Нексии».

Как стало известно «Фонтанке» 25 августа, накануне поздним вечером в полицию позвонил мужчина, назвавшийся представителем Росавтодора, и сообщил, что в Ульянке спугнули похитителей, покушавшихся на железное заграждение на КАД. Часть забора они всё же успели снять и уложить в серую «Дэу Нексию», с ней и исчезли.

Уголовное дело пока не возбуждено.

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Комментарии (5)

266213976
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились.., а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003. 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
SlawaPiter
цыганские забавы...
Danik
Машина ясная. Местные бизднесмены из Средней азии. Простые люди. Космодром Байконур разобрали у себя. Теперь тут тем же занимаются потихоньку.
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