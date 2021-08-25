Как стало известно «Фонтанке» 25 августа, накануне поздним вечером в полицию позвонил мужчина, назвавшийся представителем Росавтодора, и сообщил, что в Ульянке спугнули похитителей, покушавшихся на железное заграждение на КАД. Часть забора они всё же успели снять и уложить в серую «Дэу Нексию», с ней и исчезли.
Уголовное дело пока не возбуждено.
Неизвестные на «Дэу Нексии» пытались украсть забор на КАД в Ульянке. Их застукали и спугнули
Подрядчик Росавтодора в Петербурге пресёк кражу забора с внутреннего кольца КАД. Мужчина спугнул злоумышленников, те бросили добычу и уехали на «Дэу Нексии».
Как стало известно «Фонтанке» 25 августа, накануне поздним вечером в полицию позвонил мужчина, назвавшийся представителем Росавтодора, и сообщил, что в Ульянке спугнули похитителей, покушавшихся на железное заграждение на КАД. Часть забора они всё же успели снять и уложить в серую «Дэу Нексию», с ней и исчезли.