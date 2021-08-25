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В больнице скончалась женщина, которую сбил на пешеходном переходе на Ленинском проспекте кувыркающийся «Форд»

Женщина-пешеход, пострадавшая в ДТП на Ленинском проспекте, скончалась, её дочь в реанимации

36-летняя петербурженка, которая три дня назад в тяжелом состоянии была госпитализирована после того, как «Форд» сбил на пешеходном переходе троих, скончалась.

Об этом «Фонтанке» 25 августа сообщил её отец. По его словам, несмотря на усилия врачей горбольницы № 26, она умерла, не приходя в сознание. Шестилетняя дочь погибшей, которая также была сбита машиной, находится в реанимации.

В городской больнице № 26 нашему изданию подтвердили, что спасти пострадавшую в ДТП не удалось.

Как писала «Фонтанка», авария произошла в воскресенье, 22 августа, около 10:45 на перекрёстке Ленинского проспекта и проспекта Народного Ополчения. Там не смогли разъехаться Ford Focus и Ford C-MAX. Последний от удара, кувыркаясь, вылетел на пешеходный переход, где на зеленый свет шли люди. Пострадали трое — 36-летняя женщина и её 6-летняя дочь, а также 37-летний мужчина-велосипедист. Все они были госпитализированы.

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Комментарии (8)

denga
Штраф 5000 рублей это тоже не наказание. Конфискуйте средство передвижения,изымайте права, а главное пусть отвечают всем своим имуществом за ДТП со смертельным исходом. Компенсация должна быть не менее 15-20 миллионов рублей(либо эквивалент 1 млн долларов). Пусть продают квартиру,даже если это единственное жилье. Пусть думают перед тем как нарушать правила ПДД,и боятся за свое имущество,потому что взывать к уму и чувству эмпатии к пешеходу бесполезно. Наказывайте так, чтобы боялись неотвратимости и лишения своего имущества.
dragvs
Наказать обоих летунов за обоюдку, пускай выплачивают значительные суммы компенсаций пострадавшим.
Михаил Петров-Водкин
Водители хоть живы?
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