В больнице скончалась женщина, которую сбил на пешеходном переходе на Ленинском проспекте кувыркающийся «Форд»

36-летняя петербурженка, которая три дня назад в тяжелом состоянии была госпитализирована после того, как «Форд» сбил на пешеходном переходе троих, скончалась.



Об этом «Фонтанке» 25 августа сообщил её отец. По его словам, несмотря на усилия врачей горбольницы № 26 , она умерла, не приходя в сознание. Шестилетняя дочь погибшей, которая также была сбита машиной, находится в реанимации.



В городской больнице № 26 нашему изданию подтвердили, что спасти пострадавшую в ДТП не удалось.



Как писала «Фонтанка», авария произошла в воскресенье, 22 августа, около 10:45 на перекрёстке Ленинского проспекта и проспекта Народного Ополчения. Там не смогли разъехаться Ford Focus и Ford C-MAX. Последний от удара, кувыркаясь, вылетел на пешеходный переход, где на зеленый свет шли люди. Пострадали трое — 36-летняя женщина и её 6-летняя дочь, а также 37-летний мужчина-велосипедист. Все они были госпитализированы.

