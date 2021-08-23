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Мать в тяжёлом состоянии после ДТП на Ленинском, где кувыркающийся «Форд» смял пешеходов

Муж пострадавшей в ДТП на Ленинском ищет очевидцев

Три человека, пострадавшие в тяжёлой аварии на юго-западе Петербурга, находятся в больницах. «Фонтанке» 23 августа стали известны подробности происшествия.

В воскресенье, 22 августа, около 10:45 на перекрёстке Ленинского проспекта и проспекта Народного Ополчения не разъехались Ford Focus и Ford C-MAX. По предварительной версии, столкновение совершил 60-летний рабочий на C-MAX, недавно отметивший день рождения. От удара его машина потеряла равновесие и полетела в сторону пешеходного перехода, где шли люди — им горел зелёный. «Фокусом» управлял 28-летний индивидуальный предприниматель. На записи момента ДТП видно, что C-MAX поворачивал налево, а Focus ехал прямо, оба, похоже, торопились.

Сбиты были, как уже сообщала «Фонтанка», трое. Мать и дочь живут неподалёку, на Народного Ополчения. 36-летняя женщина попала в больницу в тяжёлом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой груди и живота. 6-летняя девочка — с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой живота и ушибами в состоянии средней степени тяжести. 37-летний мужчина-велосипедист получил различные травмы и был госпитализировав в состоянии средней степени тяжести.

«Уважаемые жители города, обращаюсь к вам от лица моей супруги и дочери, которые стали пострадавшими в этом страшном ДТП. Которые не в то время и не в том месте переходили через дорогу по пешеходному переходу. Супруга в тяжелом состоянии. Прошу, кто был случайным свидетелем этого происшествия, прошу отозваться. Виновные должны быть наказаны», — написал родственник пострадавших в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Комментарии (19)

Misha Timoshin
Опять каршеринг и самокаты виноваты!
265056402
названия новостей просто гопницкие.
Mikkä Karhunen
форд летел по народному ополчения на красный свет,а фокус ехал прямо по ленинскому,однозначно виноват форд
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