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На юго-западе Петербурга «Форд Фокус» после столкновения вылетел на зебру и разбросал пешеходов

На Ленинском проспекте столкнулись легковые, пострадали женщина, ребёнок и велосипедист

Серьёзная авария произошла утром 22 августа в Кировском районе Петербурга. Перекрёсток Ленинского проспекта и Народного Ополчения не поделили два «Форд Фокуса», в результате один из них вылетел на пешеходный переход, по которому шли люди.

На кадрах с городских камер видеонаблюдения зафиксирован момент ДТП. Видно, как две легковые сходятся в лобовом столкновении, после чего одна ложится на бок и летит таким образом в сторону регулируемого пешеходного перехода, по которому уже начали двигаться люди. «Фокус» врезается в толпу.

По данным «Фонтанки», среди пострадавших шестилетняя девочка и ее мама — обе в состоянии средней тяжести. Также ногу повредил 37-летний велосипедист. Кроме того, автомобиль в полёте вырвал из асфальта светофор.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Вера Симакова
Уроды оба! Пострадавшим здоровья.
266210412
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с .коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
igoruha
Два придурка. Тот, что по ополчения ехал, решил уже на красный проскочить. А тот, что по Ленинскому, на только что загоревшийся зелёный. Надеюсь, что оба пострадали
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