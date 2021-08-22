На кадрах с городских камер видеонаблюдения зафиксирован момент ДТП. Видно, как две легковые сходятся в лобовом столкновении, после чего одна ложится на бок и летит таким образом в сторону регулируемого пешеходного перехода, по которому уже начали двигаться люди. «Фокус» врезается в толпу.
По данным «Фонтанки», среди пострадавших шестилетняя девочка и ее мама — обе в состоянии средней тяжести. Также ногу повредил 37-летний велосипедист. Кроме того, автомобиль в полёте вырвал из асфальта светофор.