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Финляндия из-за коронавируса решила не участвовать в чемпионате мира по хоккею с мячом, который пройдет в Иркутске

Сборная Финляндии по хоккею с мячом пропустит мировое первенство в России. Чемпионат должен пройти в октябре этого года в Иркутске. Ее примеру также последовали сборные Швеции, Норвегии и США.

Руководство федерации объяснило свое решение ограничениями на поездки из-за коронавируса, а также заботой о здоровье игроков.

«Нам очень жаль, но это единственное правильное решение», — прокомментировал 24 августа «Yle председатель финской федерации хоккея с мячом Яри Кеттунен.

Чемпионат мира проходил в 2019 году и переносился из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что в Финляндии почти 500 человек заболели после поездок на матчи Евро-2020 в Петербург. Управление Роспотребнадзора по городу отметило, что финская сторона не предоставила при этом доказательств, что болельщики заразились именно на матчах. Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии заявило, что болельщики из Суоми могли подхватить коронавирус в ресторане на Крестовском острове близ стадиона. В ресторане заявили, что соблюдали все меры безопасности, а среди сотрудников случаев заболевания не зафиксировано.

Из-за вернувшихся болельщиков в Суоми отложили отмену масочного режима. У некоторых из заболевших нашли индийский штамм.

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Комментарии (4)

Piter Russo
С евро2020 навезли им третью волну, помня об этом решили не разгонять четвертую.
Porthiriy
смешно. Еще финны "не отошли" от открытых границ со Швецией? Или вдобавок к неограниченному доступу к инфицированным тоже проблемы с тотальной вакцинацией в стране?
266213346
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номе.р карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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