Финляндия из-за коронавируса решила не участвовать в чемпионате мира по хоккею с мячом, который пройдет в Иркутске

Сборная Финляндии по хоккею с мячом пропустит мировое первенство в России. Чемпионат должен пройти в октябре этого года в Иркутске. Ее примеру также последовали сборные Швеции, Норвегии и США.



Руководство федерации объяснило свое решение ограничениями на поездки из-за коронавируса, а также заботой о здоровье игроков.



«Нам очень жаль, но это единственное правильное решение», — прокомментировал 24 августа «Yle председатель финской федерации хоккея с мячом Яри Кеттунен.

Чемпионат мира проходил в 2019 году и переносился из-за пандемии.