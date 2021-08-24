В Афганистане угнали украинский военный самолёт, прилетевший для эвакуации людей

Неизвестные вооруженные люди в Афганистане захватили и угнали украинский военный самолёт, который должен был эвакуировать граждан Украины из Кабула. Судя по всему, он вылетел в Иран. Об этом со ссылкой на замглавы украинского МИДа Евгения Енина 24 августа сообщает «Громадське радио».
«Наш самолёт захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолёт. Он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта», — заявил Енин в эфире радиостанции.
При этом представитель украинского МИДа не уточнил, чем закончился инцидент, и не сказал, будет ли Киев требовать возвращения своего самолёта.
Ранее «Фонтанка» писала, что представители захватившего Афганистан террористического движения «Талибан»* (запрещено в РФ) рассказали, каким образом намерены управлять страной. Для этого они хотят создать совет из 12 человек.