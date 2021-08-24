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В Афганистане угнали украинский военный самолёт, прилетевший для эвакуации людей

Неизвестные захватили украинский военный самолёт в Афганистане и угнали его в Иран

Неизвестные вооруженные люди в Афганистане захватили и угнали украинский военный самолёт, который должен был эвакуировать граждан Украины из Кабула. Судя по всему, он вылетел в Иран. Об этом со ссылкой на замглавы украинского МИДа Евгения Енина 24 августа сообщает «Громадське радио».

«Наш самолёт захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолёт. Он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта», — заявил Енин в эфире радиостанции.

При этом представитель украинского МИДа не уточнил, чем закончился инцидент, и не сказал, будет ли Киев требовать возвращения своего самолёта.

Ранее «Фонтанка» писала, что представители захватившего Афганистан террористического движения «Талибан»* (запрещено в РФ) рассказали, каким образом намерены управлять страной. Для этого они хотят создать совет из 12 человек.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани, по его словам, сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

К сегодняшнему дню талибы заявили о завершении боевых действий в Афганистане, амнистии для чиновников и граждан ИРА, обслуживавших контингенты США и НАТО, приступили к наведению общественного порядка, подтвердили намерение соблюдать права женщин в рамках исламской правовой системы. Несмотря на это и на установленные контакты с представителями де-факто новой власти страны, Россия не торопится исключать движение из списка террористических.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (16)

Piter Russo
Замечательно, аэропорт охраняется кольцом талибов снаружи, пятью тысячами американских военных внутри, и какая-то неизвестная группа вооруженных лиц захватывает самолет, заправляет, выводит на взлетную полосу, получает разрешение на взлет от вышки аэродрома, взлетает и летит в направлении Ирана (на кой фиг в Иран, если талибов Иран и так поддерживает?).
Игoрь
Вечно у них что-нибудь да отожмут...
Zet
"представитель украинского МИДа не уточнил, чем закончился инцидент, и не сказал, будет ли Киев требовать возвращения своего самолёта"- покататься взяли, угон без цели хищения, налетаются и бросят где-нибудь. А экипаж-то где сейчас??? Пусть тоже бесхозный самолет повзаимствуют...
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