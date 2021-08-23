Байден получит доклад о происхождении коронавируса, который обещают обнародовать через несколько дней

Байден, по ее словам, первым изучит выводы экспертов, содержащиеся в полной версии доклада. «Точной даты обнародования у меня для вас нет, но я ожидаю, что это произойдет через несколько дней — от пары до нескольких дней, считая с завтрашнего», — цитирует представителя Белого дома РИА Новости .

В США эксперты 24 августа представят президенту Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса. Несекретная версия будет обнародована позднее, заявила 23 августа официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

В начале августа стало известно, что разведка США смогла получить генетические данные о 22 тысячах вирусов, которые изучали в лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.



Процесс анализа затруднен тем, что записи сделаны на китайском и спецслужбам требуются знающие этот язык специалисты, которым можно доверять. Исследование будут проводить с помощью суперкомпьютеров в лабораториях Министерства энергетики США, поскольку для обработки «генетических чертежей» вирусов требуются большие вычислительные мощности.



Китай неоднократно отрицал версию об искусственном происхождении вируса. При этом некоторые американские ученые не исключают такого варианта.

