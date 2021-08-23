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Байден получит доклад о происхождении коронавируса, который обещают обнародовать через несколько дней

В США эксперты 24 августа представят президенту Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса. Несекретная версия будет обнародована позднее, заявила 23 августа официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Байден, по ее словам, первым изучит выводы экспертов, содержащиеся в полной версии доклада. «Точной даты обнародования у меня для вас нет, но я ожидаю, что это произойдет через несколько дней — от пары до нескольких дней, считая с завтрашнего», — цитирует представителя Белого дома РИА Новости.

В начале августа стало известно, что разведка США смогла получить генетические данные о 22 тысячах вирусов, которые изучали в лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

Процесс анализа затруднен тем, что записи сделаны на китайском и спецслужбам требуются знающие этот язык специалисты, которым можно доверять. Исследование будут проводить с помощью суперкомпьютеров в лабораториях Министерства энергетики США, поскольку для обработки «генетических чертежей» вирусов требуются большие вычислительные мощности.

Китай неоднократно отрицал версию об искусственном происхождении вируса. При этом некоторые американские ученые не исключают такого варианта.

Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4 (с которой были связаны слухи о якобы имевшей место «утечке» вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19), больницу, рынок морепродуктов «Хуанань», а также Центр по контролю и профилактике заболеваний. Эксперты ВОЗ выяснили, что новый коронавирус не мог передаться от летучей мыши человеку напрямую.

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Комментарии (3)

Piter Russo
Тут главное не обнаружить заказ на исследования из собственной лаборатории в Форт Детрик.
266081655
Ешь ананасы, рябчиков жуй
День твой последний приходит, .... (наш китайский друг)
266211990
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства. закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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