Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Власти Петербурга ведут список домов, по крышам которых регулярно гуляют посторонние. В нем не менее 163 адресов, из которых 105 находятся в Центральном районе. Жители района в соседском сообществе в Facebook объединились для решения проблемы. Они разработали алгоритм борьбы с нарушителями, которым могут воспользоваться все горожане, желающие защитить свою парадную от непрошеных гостей. Однако избранный активистами путь жалоб в городские ведомства долгий и не всегда действенный.

В борьбе с нелегальными экскурсоводами первыми шагами новичков будут заявления в полицию о незаконном доступе в места общего пользования (МОП), к которым относится крыша дома, и в управляющую компанию. Следующий шагом соседи советуют отправить коллективные жалобы в УК, Госжилинспекцию, МЧС, Роспотребнадзор и районную прокуратуру. Если эффекта нет — еще на уровень выше — в городскую прокуратуру, комитеты Смольного, губернатору.



Жильцы верхнего этажа дома на Рылеева, 20 прошли этот путь. У собственницы одной из квартир Галины Сухаревой накопилась толстая папка ответов из множества ведомств, но многомесячная переписка с чиновниками и силовиками не дала никаких практических результатов. Обращения передаются по цепочке, в которой крайними оказываются УК и полиция. От последней, по словам женщины, за все время не поступило ни одного ответа, кроме сообщения о зарегистрированном сигнале.

Получить единственный хоть сколько-нибудь содержательный ответ жительнице МО «Смольнинское» помог изобретательный помощник руководящего местной администрацией Александра Колба. Он заметил, что дом находится в окружении зданий консульств Литвы, Индии и Казахстана, а поскольку крыша находится в свободном доступе, это может угрожать безопасности дипмиссий. Об этом муниципалы сообщили в Антитеррористическую комиссию Петербурга и региональное УФСБ.

В ответ на это обращение 2 августа пришло письмо из аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко. Там сообщалось, что администрации четырех районов ведут перечень многоквартирных домов, которые вызывают наибольший интерес у экскурсоводов. Всего в нем 163 дома, из них 105 находятся в Центральном районе, 35 — в Петроградском, 16 — в Адмиралтейском, 7 — в Василеостровском. Список был направлен в Госжилинспекцию «для осуществления контроля».



Также в аппарате Бондаренко сообщили, что Жилищный комитет разработал проект постановления правительства о недопущении нахождения на крышах МКД посторонних, кроме лиц обязанных содержать дом. Этот документ позволил бы в дальнейшем определить административную ответственность за незаконные прогулки по крышам. В Жилкоме не смогли оперативно ответить «Фонтанке» на вопрос, в каком статусе проект находится сейчас.

Управляющая компания в доме на Рылеева сменилась в середине июля, поскольку старое ТСЖ было ликвидировано налоговой из-за отсутствия признаков деятельности. Новая УК пытается решить проблему. Трижды поменянные ею замки были трижды вскрыты нелегалами. Фирма наняла охрану, которой удается заблокировать экскурсоводов в парадных, но они оттуда не выходят, пережидают опасность внутри. Как предполагают жильцы, в квартирах или помещениях бывшего ТСЖ, от которых его председатель до сих пор не передал ключи новой УК.

«У нас нет денег на эту войну»

При этом руферов на крыше дома на Рылеева жильцы не видели с 11 августа. В тот вечер, по рассказам жильцов, охрана как обычно заблокировала выходы из парадных, на место приехали пожарные и полиция. Экскурсоводам пришлось убегать через соседнюю крышу.



Галина Сухарева считает, что длящееся уже неделю затишье — это заслуга охраны, которая без оружия противостоит агрессивным молодым людям, вооруженным газовыми баллончиками. Однажды один из них напал на ее взрослого сына. Однако, по словам женщины, работа охраны обходится УК в 213 тыс. рублей в месяц, что сопоставимо с выручкой организаторов экскурсий по крышам за один день. «У нас нет денег на эту войну», — печалится она.

Смена замков, домофонов и установка камер видеонаблюдения тоже недешевое удовольствие, особенно, если их молниеносно вскрывают и ломают. Если руферы более спокойные или дом для них не так привлекателен, можно обойтись меньшими вложениями. «Дом в любом случае начинается с домофона», — отмечает специалист по системам безопасности Павел Романов.

По его мнению, жителям имеет смысл поставить новые замки на чердаках и сделать для них дополнительную антивандальную защиту. В интернете есть множество видео, где подробно показывают, как это сделать. «Плюс, как вариант, перед входом на крышу поставить камеру, чтобы видеть, кто пришел ломать», — продолжает эксперт.



Также специалист напоминает, что чердачную дверь можно поставить под сигнализацию. Это больше распространено в новых домах, но и в центре тоже были такие примеры — обычно в зданиях, где обитают крупные структуры, например банки.

Что касается экономики процесса, здесь универсального совета нет. Заключить договор с охраной или оплатить установку систем безопасности напрямую из кармана собственников может только ТСЖ. Но если дом маленький, у собственников может не хватить денег на его содержание. УК может сделать все то же только на свои средства, если они у неё есть. Жильцы могут влиять на нее и контролировать с помощью Совета дома, но деньгами он не распоряжается.

Что еще помогает справиться с руферами

Раньше экскурсии проводили на крыше дома по улице Восстания, 55. Чтобы прогнать гидов, жильцы жаловались в Жилкомсервис, полицию, общественникам по принципу «шквал заявлений лучше, чем одно». После этого сотрудники правоохранительных органов вроде стали приезжать к дому почаще, но главной причиной исчезновения руферов председатель ТСЖ считает разговор «по-мужски».



«Только личный контакт. В грубой форме разговариваешь конкретно с человеком, который ведет эту деятельность, говоришь: "Не шути, в конце концов это приведет к нехорошему"», — поделился секретом успеха Кариб Григорян. Он заверил, что в этой истории до насилия не дошло.

Крыша доходного дома Иоффа на Загородном, 24 была одной из самых популярных в городе. С нее открывается вид на дом с башней на Пяти углах. С недавнего времени она полностью и наглухо закрыта, рассказала «Фонтанке» представитель инициативной группы жильцов. Этому предшествовала «дележка крыши» между руферами, которая спровоцировала конфликт собственников с УК.

«Скорее всего, мы будем менять управляющую компанию. Она не хочет этого. А когда кто-то боится чего-то, начинает работать нормально. Плюс помогли жалобы на портал «Наш Санкт-Петербург», которые сопровождались отдельными жалобами от жильцов», — рассказала она. За все время на портал поступило 175 обращений по дому. Последняя жалоба на хождение по крышам удовлетворена в конце июля. Коммунальщики отчитались о работе фотографией закрытой на замок чердачной двери.



Жители одной из парадных соседнего дома на Загородном, 22 непрошенных гостей встречают коротким и ясным объявлением.



Фото: Евгения Горбунова/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Другими способами борьбы с руферами петербуржцы делятся в соцсетях. Одна из жительниц решила проблему радикально, установив на крыше колючую проволоку. «Никогда не было проблем. Начали с соседнего дома лазить», — прокомментировала она.



В обсуждение вступают петербуржцы, которые не против экскурсий по крышам и выступают за их легализацию. Это не менее сложный процесс, чем борьба с экскурсоводами. Как минимум нужно получить согласие 100 % собственников квартир, не говоря уже об инвестициях. При существующих процедурах согласования в городе получилось обустроить лишь одну такую площадку.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

