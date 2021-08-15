Колючая проволока и обращения в полицию: петербуржцы готовят отпор наглому девичнику на крыше

Петербуржцы после арт-вечеринки на крыше задумались о колючей проволоке. На подходе девичник с высотными видами. Обсуждение развернулось 15 августа в сообществе «Пять углов» в Facebook.

««Арт-вечеринка» с самыми живописными видами» — так рекламируется возможность порисовать, сидя на крыше домов на Пяти углах или на Петроградской. Предложения не фантазия — желающие могут ознакомиться с фотоотчетом, на котором с десяток людей гуляют «по головам» жителей. А тем, кому это уже скучно, предлагают провести на крыше девичник. Смелое предложение ожидаемо вызвало негодование жителей, которые под этими крышами живут.



«Правоохранителям нужны наши заявления, чтобы пресечь хождение толп по крышам? Этот незаконный бизнес обнаглел максимально, — возмущаются жители 15 августа. — А в городе это как-то закреплено законом или подзаконным актом? Или это вариант типа «вандализм», «нанесение ущерба имуществу?»

Нашлись и те, кто не разделяет ощущение неприязни к прогулкам по крышам. Но, как предполагают местные, возможно, под ними сам и не живет. «Не очень понятно возмущение вообще. То радостные посты с фотографиями с крыш, то люди там тихо рисуют (не пьют, не орут, не носятся толпами, а тихо рисуют) и всё, бегом заявления в полицию, ай-яй-яй», — удивился гражданин в комментариях.

«Интересно, пускали бы вы народ регулярно «тихо рисовать» на крыше вашего частного дома? Или свою собственную крышу вам стало бы немножечко жалко? — ответили ему. — Если 10 человек заплатили денег «гиду», который срезал чужие замки и вывел толпу на чужую крышу — это нелегальный бизнес. Толпа ходит по тонкой (часто ржавой) крыше, повреждает ее, топает, шумит, беспокоит жильцов верхних этажей».

