FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
73.47р86.22р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
11
Печать

Колючая проволока и обращения в полицию: петербуржцы готовят отпор наглому девичнику на крыше

Экскурсиям по крышам в Петербурге решили дать отпор

Петербуржцы после арт-вечеринки на крыше задумались о колючей проволоке. На подходе девичник с высотными видами. Обсуждение развернулось 15 августа в сообществе «Пять углов» в Facebook.

««Арт-вечеринка» с самыми живописными видами» — так рекламируется возможность порисовать, сидя на крыше домов на Пяти углах или на Петроградской. Предложения не фантазия — желающие могут ознакомиться с фотоотчетом, на котором с десяток людей гуляют «по головам» жителей. А тем, кому это уже скучно, предлагают провести на крыше девичник. Смелое предложение ожидаемо вызвало негодование жителей, которые под этими крышами живут.

«Правоохранителям нужны наши заявления, чтобы пресечь хождение толп по крышам? Этот незаконный бизнес обнаглел максимально, — возмущаются жители 15 августа. — А в городе это как-то закреплено законом или подзаконным актом? Или это вариант типа «вандализм», «нанесение ущерба имуществу?»

Нашлись и те, кто не разделяет ощущение неприязни к прогулкам по крышам. Но, как предполагают местные, возможно, под ними сам и не живет. «Не очень понятно возмущение вообще. То радостные посты с фотографиями с крыш, то люди там тихо рисуют (не пьют, не орут, не носятся толпами, а тихо рисуют) и всё, бегом заявления в полицию, ай-яй-яй», — удивился гражданин в комментариях.

«Интересно, пускали бы вы народ регулярно «тихо рисовать» на крыше вашего частного дома? Или свою собственную крышу вам стало бы немножечко жалко? — ответили ему. — Если 10 человек заплатили денег «гиду», который срезал чужие замки и вывел толпу на чужую крышу — это нелегальный бизнес. Толпа ходит по тонкой (часто ржавой) крыше, повреждает ее, топает, шумит, беспокоит жильцов верхних этажей».

Для картинок таким гуляющим предложили арендовать официально безопасные просторные террасы, балконы и места у панорамных окон. А другие поделились методикой кардинального решения вопроса — фото колючей проволоки, чтобы не лезли с соседней крыши.

О том, как в Петербурге продают экскурсии на высоте «птичьего полета» и зарабатывают на этом сотни тысяч рублей в день, читайте в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

мухомор
У нас давно колючка на всех слуховых окнах. На соседних домах аналогично. Ну и немного солидолом обмазано в нужных местах. Полиции и администрации пофиг, обращаться бессмысленно. УК разводят руками, Проблемы жильцов это проблемы жильцов. Шерифа это не волнует.
Ну а взывать к совести гуляющих и гидов это метать бисер перед свиньями. Объяснять что по фальцевой крыше ходить нельзя, что фальцы расходятся и начинают протекать - дохлый номер. Пробовали. Фоточки в инстаграме и видосик в тикток куда нужнее.
Сергей Кириллов
Слов нет, одни эмоции. Собаки на сене. Безграмотные, ленивые, озлобленные, некомпетентные собственники. Отара баранов во главе с чокнутыми бабками.

Есть платёжеспособный запрос общества - люди хотят гулять по крышам и готовы платить за это деньги. Есть собственники этих домов, собственники крыш. Которые могли бы эти деньги брать, водить экскурсию честно и легально, на полученные бабки - уменьшить всем жильцам квартплату. Собрать 50 тыс за месяц; 20 из них отдайте ответственному, как прибавку к пенсии, пусть открывает-закрывает и смотрит, чтоб не свинячили. 30 попилили на всех. Или облагородили что-то, скамейки на крыше поставили, лежаки, рекреационную зону обустроили...

Но нет, мы будем орать, не пущать, запрещать, головой думать не будем, будем думать тем же, чем думаем всегда.

Центр города - культурное наследие Европы, охраняемое ЮНЕСКО, а не частная собственность выживших из ума старух. Нужно думать о том, как дать доступ туристам, а не о покое тех, кто никак не упокоится.
266081655
У меня лишь один вопрос: туалеты на крышах есть?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний