Команду Ильи Лагутенко поклонники ждали еще в конце июня — тогда музыканты должны были сыграть большой концерт в честь выхода альбома «После зла», но в последний момент концерт был отменен. Теперь же, со второй попытки, надеемся, что шоу таки состоится. Держим пальцы крестиком и ждем 29 августа, место то же — «Севкабель Порт». (12+)
Эти два месяца у группы прошли довольно активно. Во-первых, «Мумий Тролль» дали вторую жизнь своему хиту «Утекай». Илья Лагутенко перепел шлягер вместе с певицей и блоггером Кариной Кросс.
Новая версия песни получила название «Время Утекай» и клип, в котором снялась другая восходящая звезда Валя Карнавал. Девушка знаменита в первую очередь благодаря ролика в ТикТоке, но тоже поет и имеет в арсенале хит «Психушка».
Сам клип — это такая добрая короткометражка о проблеме отцов и детей. Ничего нового, но посмотреть интересно.
А буквально несколько дней назад коллектив представил еще одну видеоработу — клип на песню Amore Море, Goodbye. Эту композицию Илья Лагутенко исполнил вместе с дуэтом ди-джеев и музыкантов Filatov & Karas. Это еще одна позитивная летняя работа, сюжет которой можно описать словами «вечеринка в очень богатом доме».
Но, разумеется, даже самые красивые клипы не заменят радости живого концерта. Поэтому вооружайтесь масками, следите за самочувствием и до встречи у сцены.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»