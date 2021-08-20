Команду Ильи Лагутенко поклонники ждали еще в конце июня — тогда музыканты должны были сыграть большой концерт в честь выхода альбома «После зла» , но в последний момент концерт был отменен . Теперь же, со второй попытки, надеемся, что шоу таки состоится. Держим пальцы крестиком и ждем 29 августа, место то же — «Севкабель Порт». (12+)

Эти два месяца у группы прошли довольно активно. Во-первых, «Мумий Тролль» дали вторую жизнь своему хиту «Утекай». Илья Лагутенко перепел шлягер вместе с певицей и блоггером Кариной Кросс.

Новая версия песни получила название «Время Утекай» и клип, в котором снялась другая восходящая звезда Валя Карнавал. Девушка знаменита в первую очередь благодаря ролика в ТикТоке, но тоже поет и имеет в арсенале хит «Психушка».



Сам клип — это такая добрая короткометражка о проблеме отцов и детей. Ничего нового, но посмотреть интересно.

