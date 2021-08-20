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«Мумий Тролль» еще раз попытается дать концерт в Петербурге

Команду Ильи Лагутенко поклонники ждали еще в конце июня — тогда музыканты должны были сыграть большой концерт в честь выхода альбома «После зла», но в последний момент концерт был отменен. Теперь же, со второй попытки, надеемся, что шоу таки состоится. Держим пальцы крестиком и ждем 29 августа, место то же — «Севкабель Порт». (12+)

Фото: mumiytroll.com/
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Эти два месяца у группы прошли довольно активно. Во-первых, «Мумий Тролль» дали вторую жизнь своему хиту «Утекай». Илья Лагутенко перепел шлягер вместе с певицей и блоггером Кариной Кросс.

Новая версия песни получила название «Время Утекай» и клип, в котором снялась другая восходящая звезда Валя Карнавал. Девушка знаменита в первую очередь благодаря ролика в ТикТоке, но тоже поет и имеет в арсенале хит «Психушка».

Сам клип — это такая добрая короткометражка о проблеме отцов и детей. Ничего нового, но посмотреть интересно.

А буквально несколько дней назад коллектив представил еще одну видеоработу — клип на песню Amore Море, Goodbye. Эту композицию Илья Лагутенко исполнил вместе с дуэтом ди-джеев и музыкантов Filatov & Karas. Это еще одна позитивная летняя работа, сюжет которой можно описать словами «вечеринка в очень богатом доме».

Но, разумеется, даже самые красивые клипы не заменят радости живого концерта. Поэтому вооружайтесь масками, следите за самочувствием и до встречи у сцены.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: mumiytroll.com/

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