Visa просит банки расследовать ситуацию с комиссиями Wildberries

Как сообщает 20 августа ТАСС со ссылкой на источники на банковском рынке, платежная система направила финансовым организация письма, в которых предупредила, что проведение транзакций с наценкой в 2% по картам Visa — это нарушение правил платежной системы. За это к банку могут быть применены штрафные санкции.



Wildberries известно о распространении подобных писем. Компания назвала действия иностранных платежных системы незаконным давлением на банки-партнеры.

Крупнейший российский онлайн-ретейлер 16 августа снизил цены на товары примерно на 2% с учетом тарифов платежных систем при оплате заказа через отечественные платежные системы — «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и SberPay. В компании подчеркнули, что о введении дополнительной комиссии речи не идет.