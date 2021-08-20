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Visa просит банки расследовать ситуацию с комиссиями Wildberries

Международная платежная система Visa просит банки-эквайеры, работающие с онлайн-ретейлером Wildberries, расследовать ситуацию с возможным введением дополнительной комиссии при оплате по ее картам.

Как сообщает 20 августа ТАСС со ссылкой на источники на банковском рынке, платежная система направила финансовым организация письма, в которых предупредила, что проведение транзакций с наценкой в 2% по картам Visa — это нарушение правил платежной системы. За это к банку могут быть применены штрафные санкции.

Wildberries известно о распространении подобных писем. Компания назвала действия иностранных платежных системы незаконным давлением на банки-партнеры.

Крупнейший российский онлайн-ретейлер 16 августа снизил цены на товары примерно на 2% с учетом тарифов платежных систем при оплате заказа через отечественные платежные системы — «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и SberPay. В компании подчеркнули, что о введении дополнительной комиссии речи не идет.

Международные платежные системы выступили против новой опции для пользователей маркетплейса. Visa начала расследование решения компании, а в Mastercard увидели в этом дискриминацию держателей своих карт. Wildberries отверг эти обвинения.

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Комментарии (1)

263580521
Wildberries нагло врет. При оплате картой Виза или Мастеркард прямо написано "комиссия 2%".
Причем хитромудрые работнички сего магазина уже несколько раз меняли текст у этой комиссии.
В данный момент там пишут "Комиссия 2% за платёж картами включается в стоимость товара". Цена товара на сайте 436 рублей (без предупреждения о возможных комиссиях). При оплате показывает уже 444 рублей, в которую входит комиссия 2%
Так скидки не оформляются.
Бакальчук решили нажиться на комиссиях?
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