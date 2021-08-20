«Предпочли язык угроз и ультиматумов». Wildberries заявил о давлении иностранных платежных систем на российские банки

Получатели писем не нарушали российское законодательство и международные правила самих платежных систем, отметили в компании. Онлайн-ретейлер расценил «подобные запугивания» как проявление недобросовестной конкуренции и попытку иностранных компаний воспользоваться доминирующим положением на российском рынке.

«Нам стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций. Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

Wildberries 16 августа снизил цены на товары примерно на 2% с учетом тарифов платежных систем при оплате заказа через отечественные платежные системы — «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и SberPay. Международные платежные системы выступили против этой опции. Visa начала расследование решения компании, а в Mastercard увидели в этом дискриминацию держателей своих карт. В Wildberries с этим не согласились.

«В компании сожалеют, что, несмотря на то, что зарубежные платежные системы ранее высказывали готовность к переговорам, что было поддержано и в Wildberries, но предпочли язык угроз и ультиматумов», — сказано в сегодняшнем заявлении маркетплейса. Также онлайн-ретейлер отметил, что в зарубежных странах комиссии платежных систем значительно ниже, что свидетельствует о дискриминации российского бизнеса.

Банки взимают с магазинов комиссии за эквайринг — плату за использование карт в качестве средства платежа. Часть суммы составляет комиссия платежной системы. Каждый банк устанавливает тариф самостоятельно. Среднее по рынку значение — 1,5–2,5%. При этом, например, в СБП тарифы ниже рыночных и составляют от 0,4 до 0,7% в зависимости от категории товара.