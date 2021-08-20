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«Предпочли язык угроз и ультиматумов». Wildberries заявил о давлении иностранных платежных систем на российские банки

Wildberries: Международные платежные системы оказывают давление на банки России

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries 20 августа заявил о незаконном давлении со стороны иностранных платежных систем на отечественные банки. Это произошло после того, как компания ввела скидки для покупателей за счет тарифов платежных систем.

«Нам стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций. Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

Получатели писем не нарушали российское законодательство и международные правила самих платежных систем, отметили в компании. Онлайн-ретейлер расценил «подобные запугивания» как проявление недобросовестной конкуренции и попытку иностранных компаний воспользоваться доминирующим положением на российском рынке.

Wildberries 16 августа снизил цены на товары примерно на 2% с учетом тарифов платежных систем при оплате заказа через отечественные платежные системы — «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и SberPay. Международные платежные системы выступили против этой опции. Visa начала расследование решения компании, а в Mastercard увидели в этом дискриминацию держателей своих карт. В Wildberries с этим не согласились.

«В компании сожалеют, что, несмотря на то, что зарубежные платежные системы ранее высказывали готовность к переговорам, что было поддержано и в Wildberries, но предпочли язык угроз и ультиматумов», — сказано в сегодняшнем заявлении маркетплейса. Также онлайн-ретейлер отметил, что в зарубежных странах комиссии платежных систем значительно ниже, что свидетельствует о дискриминации российского бизнеса.

Банки взимают с магазинов комиссии за эквайринг — плату за использование карт в качестве средства платежа. Часть суммы составляет комиссия платежной системы. Каждый банк устанавливает тариф самостоятельно. Среднее по рынку значение — 1,5–2,5%. При этом, например, в СБП тарифы ниже рыночных и составляют от 0,4 до 0,7% в зависимости от категории товара.

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Комментарии (4)

alex715-6
Ух-ты, заступница, а как перекладывать комиссию платежных систем на клиентов это нормально? У продавцов этот расход уже учитывается. Со стороны же мадам Бакальчук, это еще один способ нажиться на покупателях.
f0nk
На РБК подробнее написано о содержании писем, если кратко, то VISA и MC требуют от банков разобраться в ситуации и сообщить откуда разница в комиссиях.
Andy Worholl
Ути господи...бедная мадам форбс. Большие дяди ее пугают...А когда она своих поставщиков выкидывает за любую критику того бардака и воровства безнаказанного, что у нее твориться, то это прям "так и надо". Люди тысячами сидят в чате и пытаются узнать судьбу своего товара и своих кровных денег, без ответа, без реакции и без результата. А тут с ней поступли также и она завыла везде...ХА ХА ХА.
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