FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +19
74.15р86.62р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
6
Печать

В России с начала года за коррупцию уволили 300 чиновников

С начала 2021 года в России в связи с утратой доверия за коррупционные преступления были уволены 300 чиновников. Такие данные приводятся 20 августа на сайте Генпрокуратуры РФ.

В ведомстве рассказали, что данный вид дисциплинарного взыскания применяется за такие грубые правонарушения, как сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, ведение бизнеса в нарушение антикоррупционных запретов.

«Зачастую увольнение в связи с утратой доверия применяется по инициативе прокуроров. Только за первое полугодие 2021 года в результате прокурорского вмешательства уволены 300 должностных лиц», — говорится в сообщении.

Ранее «Фонтанка» писала, что в мае Госдума приняла законопроект, позволяющий обращать в доход государства незаконно нажитые средства чиновников. По представленным к проекту закона данным Генпрокуратуры РФ, в 2020 году в рамках мер по конфискации имущества должностных лиц, которые не смогли подтвердить законность его приобретения, уже предъявлены иски на сумму 74 млрд рублей.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

chip1
Борьба нанайских мальчиков, пока главные коррупционеры сидят в Кремле, все эти посадки лишь разборки с приборзевшей мелочью.
AndrewBarsik
Прокуратура по своему обыкновению использует примитивный демагогический прием "подмена понятий". Так называемое "сокрытие доходов" в трактовке прокуратуры не имеет никакого отношения к коррупции. Если прокуратуре заказано освободить какую-либо должность для очередного "молодого дарования" из числа потомков кремляди, то она изучает декларацию о доходах чиновника, бесплатно занимающего нужное место, и без труда находит "сокрытие доходов" типа: не указал детское пособие, компенсацию льгот по оплате ЖКУ, три копейки, начисленные как проценты по давно заброшенному счету, открытому в сберкассе 35 лет назад и т. д. Прокуратура отчитывается о "борьбе с коррупцией", профессионалы вылетают с гос.службы, недоросли-медвежата трудоустраиваются, страна катится в пропасть.
James Cook
И что изменилось.?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний