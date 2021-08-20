В России с начала года за коррупцию уволили 300 чиновников

С начала 2021 года в России в связи с утратой доверия за коррупционные преступления были уволены 300 чиновников. Такие данные приводятся 20 августа на сайте Генпрокуратуры РФ.
В ведомстве рассказали, что данный вид дисциплинарного взыскания применяется за такие грубые правонарушения, как сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, ведение бизнеса в нарушение антикоррупционных запретов.
«Зачастую увольнение в связи с утратой доверия применяется по инициативе прокуроров. Только за первое полугодие 2021 года в результате прокурорского вмешательства уволены 300 должностных лиц», — говорится в сообщении.
Ранее «Фонтанка» писала, что в мае Госдума приняла законопроект, позволяющий обращать в доход государства незаконно нажитые средства чиновников. По представленным к проекту закона данным Генпрокуратуры РФ, в 2020 году в рамках мер по конфискации имущества должностных лиц, которые не смогли подтвердить законность его приобретения, уже предъявлены иски на сумму 74 млрд рублей.