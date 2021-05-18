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Госдума разрешит изымать у чиновников нечестно нажитые деньги

Принят в первом чтении законопроект, позволяющий обращать в доход государства незаконно нажитые средства чиновников

Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении правительственный законопроект, закрепляющий возможность изымать денежные средства чиновников, нажитые нечестным путем.

Как сообщает 18 мая «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, в настоящий момент законодательство уже предусматривает возможность обращения в доход государства незаконно нажитого имущества коррупционеров — земельных участков, недвижимости, автомобилей и ценных бумаг, однако нормы о возможности изъятия денежных средств со счетов в законе до сих пор прописано не было. «Теперь мы этот правовой пробел устраняем», — отметил Пискарев.

Поправки в ст. 26 закона «О банках и банковской деятельности» и в закон «О противодействии коррупции» позволят дать возможность изымать средства со счетов чиновников, сотрудников госкорпораций и иных структур, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства, а также их супругов и несовершеннолетних детей, если законность происхождения этих денег невозможно подтвердить — речь идёт о суммах свыше 10 тысяч рублей. Согласно проекту закона, запрашивать необходимые документы для проверки счетов чиновника в кредитных и иных организациях и по результатам проверки обращаться в суд для изъятия средств будет прокуратура РФ.

По представленным к проекту закона данным Генпрокуратуры РФ, в 2020 году в рамках мер по конфискации имущества должностных лиц, которые не смогли подтвердить законность его приобретения, уже предъявлены иски на сумму 74 млрд рублей.

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Комментарии (14)

Brevnault
Изымать у одних чиновников, и передавать в распоряжение других чиновников... А что? Справедливо!
Avs7153
"Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!"
Danik
Пчёлы против меда! Смешно!!! Ржачно!!!
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