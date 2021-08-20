Садовод под Петербургом нашел на своем участке человеческие кости. Они были завернуты в ткань

Во Всеволожском районе Ленинградской области местный житель обнаружил на своем участке человеческие останки. Они были завернуты в ткань.



Как сообщает 47news 20 августа, полицейские узнали о находке от 49-летнего мужчины из поселка Кискелово: он копал землю на придомовой территории и наткнулся на кости.



По сведениям издания, на данный момент устанавливаются обстоятельства погребения обнаруженного тела на указанной территории. Пол мертвеца должна установить экспертиза.



Ранее «Фонтанка» писала, что в лесу Ленобласти нашли обгоревшие тела 33-летней женщины и ее двухлетней дочери. По предварительной информации, девочка родилась с редким генетическим заболеванием. В СК области сейчас рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых есть самоубийство.

