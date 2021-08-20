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Садовод под Петербургом нашел на своем участке человеческие кости. Они были завернуты в ткань

В Ленобласти местный житель обнаружил на своем участке человеческие останки

Во Всеволожском районе Ленинградской области местный житель обнаружил на своем участке человеческие останки. Они были завернуты в ткань.

Как сообщает 47news 20 августа, полицейские узнали о находке от 49-летнего мужчины из поселка Кискелово: он копал землю на придомовой территории и наткнулся на кости.

По сведениям издания, на данный момент устанавливаются обстоятельства погребения обнаруженного тела на указанной территории. Пол мертвеца должна установить экспертиза.

Ранее «Фонтанка» писала, что в лесу Ленобласти нашли обгоревшие тела 33-летней женщины и ее двухлетней дочери. По предварительной информации, девочка родилась с редким генетическим заболеванием. В СК области сейчас рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых есть самоубийство.

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Комментарии (3)

Alexander_5e4cfced16b74
завернуто в ткань... хм... а кто так хоронит, с тех и спрос...
nalchik11
Кости, наверно, из подземной тюрьмы родом
tsodd
Ни хрена не понял, как связаны эти две новости
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