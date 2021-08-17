СК установил личности найденных обгоревшими в лесу под Рощино женщины и ребенка. Это — мать и дочь из Петербурга

Областной СК выясняет обстоятельства трагедии, которая привела жительницу Петербурга и её двухлетнюю дочь в лес в Выборгском районе области.
Как сообщает издание 47news 17 августа, погибшей женщине 33 года, её дочери два. Девочка, по предварительной информации, родилась с редким генетическим заболеванием. СК сейчас выясняет, могла ли петербурженка принять решение уйти из жизни, забрав с собой дочь.
Как писала «Фонтанка», грибники нашли 15 августа у платформы 63-й километр, неподалеку от поселка Мухино, два обгоревших тела — взрослого и ребенка.