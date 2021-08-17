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СК установил личности найденных обгоревшими в лесу под Рощино женщины и ребенка. Это — мать и дочь из Петербурга

Эксперты установили личности погибших женщины и ребенка, чьи обгоревшие тела нашли в лесу под Рощино

Областной СК выясняет обстоятельства трагедии, которая привела жительницу Петербурга и её двухлетнюю дочь в лес в Выборгском районе области.

Как сообщает издание 47news 17 августа, погибшей женщине 33 года, её дочери два. Девочка, по предварительной информации, родилась с редким генетическим заболеванием. СК сейчас выясняет, могла ли петербурженка принять решение уйти из жизни, забрав с собой дочь.

Как писала «Фонтанка», грибники нашли 15 августа у платформы 63-й километр, неподалеку от поселка Мухино, два обгоревших тела — взрослого и ребенка.

У ребенка на шее нашли провод, рядом с погибшими были оплавленный мобильный телефон, пара чайных ложек, фрагмент женской сумки, зажигалка, крышка от канистры, а также немудреные украшения — медальон и крест.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Комментарии (3)

Редиска Здесь
Самосожжение тайком в лесу - это бред какой-то.
Если бы мать хотела покончить с собой и ребенком, то сделала бы это дома менее экстравагантным способом.
Скорее это убийство, а мать была в таком уязвимом положении, что заманить ее в какую-то передрягу было несложно.
Хорошъ
На ранних этапах беременности можно всё это выяснять, и принимать решение об аборте. И не было бы никаких трагедий. Опять вопрос в медицинской культуре, в стандартных процедурах и информации о "дорожных картах".
263784231
Недавно была в "Фонтанке" информация о сектантах-психах, которые мокрухой в лесах на Карельском перешейке занимались - может тоже их рук дело?
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