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Россия не станет мириться с решением FIG, где сочли «серебро» Авериной справедливым

Российская сторона собирается подать протест на решение Международной федерации гимнастики (FIG) по судейству на Олимпиаде в Токио. Об этом 19 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.

Она уточнила, что РФ собирает материалы, имея доказательную базу «огромных нарушений» на Олимпийских играх.

«Мы не остановимся, подадим протест. Мы не глупые, чтобы на пустом месте собирать скандал. Мы знаем на 100%, что мы правы. Мы подтвердили это своими оценками и оценками независимых судей высшей категории, которые тоже отсудили все соревнования (которые были на Олимпиаде)», — комментирует тренер.

Россия впервые с 1996 года осталась без «золота» в личном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде. Россиянка Дина Аверина заняла второе место, а ее соперница из Израиля Линой Ашрам — первое, хотя уронила ленту во время выступления, что считается грубой ошибкой. По мнению Винер-Усмановой, судьи допустили «вопиющую несправедливость».

Технический комитет FIG перепроверил все оценки, выставленные гимнасткам на Олимпиаде в Токио, и не нашел никаких нарушений.

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Комментарии (3)

266081655
Может войну им объявить?
266081655
А Баба-Яга против!
Владислав М
"...Российская сторона собирается ... РФ собирает..." А кто такая "Российская сторона"? Путин лично будет иск подавать? Или они ещё даже не определились, кто будет иск подавать? Если они так начинают, то успех судебной тяжбы под большим сомнением.
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