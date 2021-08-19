Россия не станет мириться с решением FIG, где сочли «серебро» Авериной справедливым

Российская сторона собирается подать протест на решение Международной федерации гимнастики (FIG) по судейству на Олимпиаде в Токио. Об этом 19 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову.

Она уточнила, что РФ собирает материалы, имея доказательную базу «огромных нарушений» на Олимпийских играх.

«Мы не остановимся, подадим протест. Мы не глупые, чтобы на пустом месте собирать скандал. Мы знаем на 100%, что мы правы. Мы подтвердили это своими оценками и оценками независимых судей высшей категории, которые тоже отсудили все соревнования (которые были на Олимпиаде)», — комментирует тренер.