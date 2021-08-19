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МВД предложило упростить техосмотр, отменив проверку тормозных шлангов

В Министерстве внутренних дел выдвинули новые идеи по упрощению техосмотра. Из процедуры в том числе предложили исключить замеры шума и вредных веществ в выхлопе, проверку наличия аптечки и огнетушителя, а также наличие подтеков «рабочих жидкостей» и повреждений тормозных шлангов.

Как сообщает 19 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в Минэкономики, на котором обсуждали реформу техосмотра, МВД России предложило внести в постановление правительства № 1434 от 2020 года о правилах ТО поправки, исключающие из процедуры ряд проверок, которые сейчас являются обязательными. Так, предлагается не проверять тормозную систему на наличие коррозии элементов или повреждений тормозных трубопроводов, лобовое стекло — на трещины со стороны водителя. Ведомство не считает нужным замерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе и проверять, есть ли в машине аптечка, знак аварийной остановки, огнетушитель и места для установки госномеров, не капает ли масло и «рабочие жидкости» из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста и аккумулятора.

По мнению МВД, эти изменения сократят время техосмотра и уменьшат финансовую нагрузку на операторов, поскольку те смогут отказаться от покупки части диагностического оборудования. Пока, как следует из протокола, предложения ведомства только обсуждаются с «профессиональным сообществом» и конкретного документа еще нет. Инициатива МВД продолжает идею начальника ГИБДД Михаила Черникова об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов. Соответствующий законопроект уже разработали и направили в правительство РФ, но каких-либо решений на этот счет пока нет. Параллельно обсуждаются меры поддержки операторов ТО, в том числе упрощение требований к оборудованию и пересмотр тарифов.

Эксперты на предложения отреагировали двояко. Если с тем, что уровень шума на безопасность напрямую не влияет, они согласны, то, к примеру, повреждения бензопроводов и капающее масло могут привести к пожару, а повреждения тормозных шлангов — к ДТП. Проверка же наличия огнетушителя и знака аварийной остановки занимает секунд 30 и не требует какого-либо оборудования, а значит, ее отмена никак не снизит финансовую нагрузку на операторов, отметил глава Гильдии операторов ТО при Московской ТПП Игорь Волчек.

С 22 августа в России вступит в силу закон, по которому при оформлении полиса ОСАГО больше не будет требоваться диагностическая карта. Таким образом результат техосмотра у автомобилистов и мотоциклистов проверяться не будет, хотя проходить эту процедуру закон все еще обязывает. С 1 марта 2022 года в силу вступят поправки к КоАП, согласно которым за проезд под камерой на машине без диагностической карты автовладелец получит штраф в 2 тысячи рублей.

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Комментарии (8)

vamingo
т.е. просто по факту просто узаконенный налог "техосмотр" с которого будет кормиться определенная группа лиц "сертифицированных"?

Сам факт состояния машины никого не волнует (впрочем как и сейчас).
atf
Пердячая машина с трещинами на лобовом и текущими тормозами теперь пройдет техосмотр? Браво!
Nicotine
Отменить вообще. Пустая трата времени.
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