МВД предложило упростить техосмотр, отменив проверку тормозных шлангов

В Министерстве внутренних дел выдвинули новые идеи по упрощению техосмотра. Из процедуры в том числе предложили исключить замеры шума и вредных веществ в выхлопе, проверку наличия аптечки и огнетушителя, а также наличие подтеков «рабочих жидкостей» и повреждений тормозных шлангов.
Как сообщает 19 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в Минэкономики, на котором обсуждали реформу техосмотра, МВД России предложило внести в постановление правительства
По мнению МВД, эти изменения сократят время техосмотра и уменьшат финансовую нагрузку на операторов, поскольку те смогут отказаться от покупки части диагностического оборудования. Пока, как следует из протокола, предложения ведомства только обсуждаются с «профессиональным сообществом» и конкретного документа еще нет. Инициатива МВД продолжает идею начальника ГИБДД Михаила Черникова об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов. Соответствующий законопроект уже разработали и направили в правительство РФ, но каких-либо решений на этот счет пока нет. Параллельно обсуждаются меры поддержки операторов ТО, в том числе упрощение требований к оборудованию и пересмотр тарифов.
Эксперты на предложения отреагировали двояко. Если с тем, что уровень шума на безопасность напрямую не влияет, они согласны, то, к примеру, повреждения бензопроводов и капающее масло могут привести к пожару, а повреждения тормозных шлангов — к ДТП. Проверка же наличия огнетушителя и знака аварийной остановки занимает секунд 30 и не требует какого-либо оборудования, а значит, ее отмена никак не снизит финансовую нагрузку на операторов, отметил глава Гильдии операторов ТО при Московской ТПП Игорь Волчек.