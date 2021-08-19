МВД предложило упростить техосмотр, отменив проверку тормозных шлангов

В Министерстве внутренних дел выдвинули новые идеи по упрощению техосмотра. Из процедуры в том числе предложили исключить замеры шума и вредных веществ в выхлопе, проверку наличия аптечки и огнетушителя, а также наличие подтеков «рабочих жидкостей» и повреждений тормозных шлангов.



Как сообщает 19 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в Минэкономики, на котором обсуждали реформу техосмотра, МВД России предложило внести в постановление правительства № 1434 от 2020 года о правилах ТО поправки, исключающие из процедуры ряд проверок, которые сейчас являются обязательными. Так, предлагается не проверять тормозную систему на наличие коррозии элементов или повреждений тормозных трубопроводов, лобовое стекло — на трещины со стороны водителя. Ведомство не считает нужным замерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе и проверять, есть ли в машине аптечка, знак аварийной остановки, огнетушитель и места для установки госномеров, не капает ли масло и «рабочие жидкости» из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста и аккумулятора.