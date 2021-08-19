«Мальдивы стали массовым направлением». Россияне штурмуют люксовые острова

Число российских туристов на Мальдивах выросло в 3 раза, а на Сейшелах — в 4,5 раза в сравнении с 2019 годом. Об этом 19 августа сообщает АТОР.
Министерство туризма Мальдивских островов подсчитало, что на россиян в 2021 году приходится почти четверть от всех путешественников, что делает РФ главным въездным рынком для республики в Индийском океане.
«Мальдивы стали практически массовым направлением», — делают вывод в АТОР.
На Сейшелах Россия впервые стала въездным рынком номер один. На россиян приходится
Спросу на райские острова способствуют закрытые пока Европа и Юго-Восточная Азия, а также прямые рейсы из РФ.
Россия возобновила авиасообщение с Мальдивами в сентябре прошлого года. Тогда же страна выставила условия для российских туристов. На островах признали «Спутник V». Глава Роспотребнадзора назвала Мальдивские острова одним из направлений, откуда в РФ завозят «дельта»-штамм COVID-19.
Россия разрешила полеты на Сейшельские острова в ноябре 2020-го. В этом году в эту страну стали пускать привитых от коронавируса. У российских авиакомпаний есть рейсы на Сейшелы.