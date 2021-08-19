«Мальдивы стали массовым направлением». Россияне штурмуют люксовые острова

Число российских туристов на Мальдивах выросло в 3 раза, а на Сейшелах — в 4,5 раза в сравнении с 2019 годом. Об этом 19 августа сообщает АТОР.



Министерство туризма Мальдивских островов подсчитало, что на россиян в 2021 году приходится почти четверть от всех путешественников, что делает РФ главным въездным рынком для республики в Индийском океане.



«Мальдивы стали практически массовым направлением», — делают вывод в АТОР.

