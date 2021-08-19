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«Мальдивы стали массовым направлением». Россияне штурмуют люксовые острова

Туристический поток из России на дорогие курорты побил показатели допандемийного 2019 года

Число российских туристов на Мальдивах выросло в 3 раза, а на Сейшелах — в 4,5 раза в сравнении с 2019 годом. Об этом 19 августа сообщает АТОР.

Министерство туризма Мальдивских островов подсчитало, что на россиян в 2021 году приходится почти четверть от всех путешественников, что делает РФ главным въездным рынком для республики в Индийском океане.

«Мальдивы стали практически массовым направлением», — делают вывод в АТОР.

На Сейшелах Россия впервые стала въездным рынком номер один. На россиян приходится 23,35 % от всех туристов, которые посетили страну.

Спросу на райские острова способствуют закрытые пока Европа и Юго-Восточная Азия, а также прямые рейсы из РФ.

Россия возобновила авиасообщение с Мальдивами в сентябре прошлого года. Тогда же страна выставила условия для российских туристов. На островах признали «Спутник V». Глава Роспотребнадзора назвала Мальдивские острова одним из направлений, откуда в РФ завозят «дельта»-штамм COVID-19.

Россия разрешила полеты на Сейшельские острова в ноябре 2020-го. В этом году в эту страну стали пускать привитых от коронавируса. У российских авиакомпаний есть рейсы на Сейшелы.

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Комментарии (4)

asgard
Ешь ананасы и рябчиков жуй...
Antuan Rokanten
Какие мальдивы? Люди пухнут с голода. По помойкам еду добывают. Какие мальдивы? Тут хоть поесть пару раз за день уже за счастье.
Игoрь
Подумаешь, Мальдивы... Вот Бора бора откроют, тогда и поедем.
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