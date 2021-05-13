«Спутник V» добрался до Мальдивских островов

Мальдивская Республика в Индийском океане заявила о регистрации российской вакцины «Спутник V».
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Республики Мальдивы», — цитирует 13 мая заявление Российского фонда прямых инвестиций «Интерфакс».
Вакцину одобрили уже в 65 странах, где живет свыше 3,2 миллиарда человек.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Мальдивами в сентябре прошлого года. Тогда же страна выставила условия для российских туристов.
Мишустин в ежегодном отчёте о работе правительства накануне, 12 мая, рассказал, что от коронавируса привились уже 24 миллиона россиян.
В августе 2020 года регистрацию прошла первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».