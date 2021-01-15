Сейшельские острова открываются для туристов с прививкой от коронавируса

Туристы из любых стран смогут въехать на Сейшельские острова после того, как сделают прививку от коронавируса. Об этом заявил глава министерства туризма страны Сильвестр Радегонд, сообщает Seychelles News Agency.
Он уточнил, что гостям страны придется предъявить сертификат о прививке и отрицательный тест на COVID-19, сделанный в минувшие 72 часа. Тогда им не надо будет проходить через карантин. «Мы надеемся, что это откроет индустрию туризма для местных жителей, и в первую очередь для небольших отелей, которые испытывают трудности», — подчеркнул министр.
На самих Сейшелах уже начали вакцинацию местных жителей, к марту прививки должны получить 70% населения. При этом Радегонд пообещал, что уже весной не нужно будет и сертификата о прививке для въезда в страну — достаточно будет отрицательного теста.
Россия разрешила полеты на Сейшельские острова в ноябре 2020 года, однако прямых рейсов в эту страну так и не открыла ни одна авиакомпания. А власти Сейшел не включили россиян в список граждан, которым разрешен въезд в страну.