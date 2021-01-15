Сейшельские острова открываются для туристов с прививкой от коронавируса

Туристы из любых стран смогут въехать на Сейшельские острова после того, как сделают прививку от коронавируса. Об этом заявил глава министерства туризма страны Сильвестр Радегонд, сообщает Seychelles News Agency.



Он уточнил, что гостям страны придется предъявить сертификат о прививке и отрицательный тест на COVID-19, сделанный в минувшие 72 часа. Тогда им не надо будет проходить через карантин. «Мы надеемся, что это откроет индустрию туризма для местных жителей, и в первую очередь для небольших отелей, которые испытывают трудности», — подчеркнул министр.

