Лётные испытания лёгкого военно-транспортного самолета Ил-112В продолжатся, несмотря на крушение опытного образца в Подмосковье.



«В настоящее время второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты будут подключены к полетам. Ожидается, что третий и четвертый образцы поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом следующего года», — цитирует 18 августа РИА Новости слова источника в оборонно-промышленном комплексе.



17 августа в подмосковной Кубинке разбился первый опытный образец Ил-112В, момент падения зафиксировали очевидцы. На борту Ил-112В были Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Они до последнего пытались увести машину от жилых домов. Подробнее о Куимове, который был первым испытателем нового транспортника, читайте на «Фонтанке».