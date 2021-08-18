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Третий и четвёртый Ил-112В хотят поднять в воздух следующим летом

Лётные испытания лёгкого военно-транспортного самолета Ил-112В продолжатся, несмотря на крушение опытного образца в Подмосковье.

«В настоящее время второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты будут подключены к полетам. Ожидается, что третий и четвертый образцы поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом следующего года», — цитирует 18 августа РИА Новости слова источника в оборонно-промышленном комплексе.

17 августа в подмосковной Кубинке разбился первый опытный образец Ил-112В, момент падения зафиксировали очевидцы. На борту Ил-112В были Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Они до последнего пытались увести машину от жилых домов. Подробнее о Куимове, который был первым испытателем нового транспортника, читайте на «Фонтанке».

Кадр из видео СК РФ
Кадр из видео СК РФ
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СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). По предварительной версии, у самолета загорелся и отказал правый двигатель.

Кадр из видео СК РФ
Кадр из видео СК РФ

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Комментарии (10)

Serg_I
К сожалению - только гибель людей вскрывает факты спихивания в производство "сырой" техники... Семьям испытателей -соболезнования, конструкторам двигателей - бессонных ночей для работы над ошибками! Есть ещё один тип самолёта "современного", который пассажиров возит, но на свалку истории просится, когда уже его прекратят эксплуатировать?
262370901
А можно, что бы второй самонелёт пилотировал полковник путин, третий херой РФ* кадыров, а четвертый главный космонавт рогозин
Zdobsi
Да, судя по интервью Магомеда Толбоева после аварии, самолёт сдать хотели опять как можно быстрее.
Это напоминает старые добрые времена, когда все пытались приурочить к съездам КПСС. А тут явно тоже самое, спешат куда-то. Пятилетка за три года это нехорошо.
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