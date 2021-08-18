Лётные испытания лёгкого военно-транспортного самолета Ил-112В продолжатся, несмотря на крушение опытного образца в Подмосковье.
«В настоящее время второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты будут подключены к полетам. Ожидается, что третий и четвертый образцы поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом следующего года», — цитирует 18 августа РИА Новости слова источника в оборонно-промышленном комплексе.
17 августа в подмосковной Кубинке разбился первый опытный образец Ил-112В, момент падения зафиксировали очевидцы. На борту Ил-112В были Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Они до последнего пытались увести машину от жилых домов. Подробнее о Куимове, который был первым испытателем нового транспортника, читайте на «Фонтанке».
СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). По предварительной версии, у самолета загорелся и отказал правый двигатель.