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Из утонувшего на Камчатке вертолёта достали всех, теперь на очереди — сама машина

Завершились поисковые работы на месте крушения вертолёта Ми-8 с туристами из Петербурга и Москвы в Курильском озере.

Фото: 41.mchs.gov.ru
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18 августа с помощью глубоководных аппаратов Минобороны и водолазов ГУ МЧС по Камчатскому краю со дна были извлечены тела ещё двоих погибших. Теперь на поверхность подняты все тела, сообщает пресс-служба ГУ МЧС. В операции участвовал 61 человек, в том числе инспекторы Кроноцкого заповедника, и 14 единиц техники.

«Теперь перед спасателями стоит задача поднять корпус вертолета, это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии», — написал в своём телеграм-канале губернатор края Владимир Солодов.

Фото: 41.mchs.gov.ru

Вертолёт Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа. На его борту были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Из шести петербуржцев спаслись трое, всего выплыть смогли восемь человек: два члена экипажа, гид, пять туристов. Их подобрали инспекторы Кроноцкого заповедника. Два члена экипажа попали в реанимацию. Следствие рассматривает три основные версии: плохая видимость из-за погоды (был сильный туман), отказ двигателя и ошибка пилотирования.

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