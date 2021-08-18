Из утонувшего на Камчатке вертолёта достали всех, теперь на очереди — сама машина

18 августа с помощью глубоководных аппаратов Минобороны и водолазов ГУ МЧС по Камчатскому краю со дна были извлечены тела ещё двоих погибших. Теперь на поверхность подняты все тела, сообщает пресс-служба ГУ МЧС. В операции участвовал 61 человек, в том числе инспекторы Кроноцкого заповедника, и 14 единиц техники.



«Теперь перед спасателями стоит задача поднять корпус вертолета, это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии», — написал в своём телеграм-канале губернатор края Владимир Солодов.

