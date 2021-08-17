В проект транспортной стратегии России включили магистраль Петербург — Москва — Казань

До 2030 года в России должна появиться высокоскоростная магистраль (ВСМ) Петербург — Москва — Казань. Об этом говорится в проекте новой транспортной стратегии РФ, с которой 17 августа ознакомился «Интерфакс».
«Высокоскоростная железнодорожная магистраль Санкт-Петербург — Москва — Казань объединит крупнейшие агломерации европейской части Российской Федерации в зоны двухчасовой доступности», — утверждается в документе.
Напомним, ранее сообщалось, что высокоскоростную магистраль Москва — Петербург интегрируют с третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3).