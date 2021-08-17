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В проект транспортной стратегии России включили магистраль Петербург — Москва — Казань

До 2030 года в России должна появиться высокоскоростная магистраль (ВСМ) Петербург — Москва — Казань. Об этом говорится в проекте новой транспортной стратегии РФ, с которой 17 августа ознакомился «Интерфакс».

«Высокоскоростная железнодорожная магистраль Санкт-Петербург — Москва — Казань объединит крупнейшие агломерации европейской части Российской Федерации в зоны двухчасовой доступности», — утверждается в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что высокоскоростную магистраль Москва — Петербург интегрируют с третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3).

Ранее стало известно, что ВСМ Москва-Петербург все-таки пройдет через Великий Новгород, хотя раньше обсуждался вариант следования максимально близко к существующим железнодорожным путям. «Фонтанка» подробно писала о возможных вариантах трассировки, а также о том, сколько будет стоить каждый участок магистрали и какой пассажиропоток они обеспечат по расчетам РЖД.

По городским участкам двух столиц планировка территории должна начаться уже в текущем году. Стоимость петербургского 12-километрового отрезка от Московского вокзала до Обухово оценивается в 62 млрд рублей при 1,7 трлн общих расходов на строительство ВСМ. В концепции РЖД, одобренной Смольным, высокоскоростные поезда будут прибывать в терминал у Московского вокзала на территории складов Северного страхового общества. Кроме них, здесь будут обслуживать «Красную стрелу», остальное дальнее сообщение предложено направлять на запланированный терминал на Волковской.

Ранее Минтранс сообщал, что первый поезд должен поехать по ВСМ в 2026 году, но в презентации РЖД ввод намечен на IV квартал 2027-го.

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Комментарии (3)

karbofos
Больше, больше стратегий!

Строить все равно китайцы будут, как и метро в Москве.
BobCat2
ВСМ Москва-Петербург и в старой транспортной стратегии была. И что и где?
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