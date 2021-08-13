Высокоскоростную магистраль Москва — Петербург интегрируют с третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3). Об этом 13 августа в своем Twitter написал мэр столицы Сергей Собянин.



Поезда из Петербурга будут останавливаться на станциях «Зеленоград», «Петровско-Разумовская», «Рижская D3» и на Ленинградском вокзале. Они станут пересадочными узлами с возможностью перебраться на городской общественный транспорт.



«Сегодня в Москву по ж/д дороге ежедневно прибывают тысячи людей. Исторически так сложилось, что все вокзалы, кроме Восточного, расположены в центре. Пассажиры разъезжаются оттуда, делают пересадки, а то и не одну. Чтобы сократить им время поездок внутри Москвы, мы вместе с РЖД интегрируем проекты скоростной дороги и МЦД-3», — пишет Собянин.