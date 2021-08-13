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Собянин рассказал, как будут строить ВСМ Москва — Петербург

Высокоскоростную магистраль Москва — Петербург интегрируют с третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3). Об этом 13 августа в своем Twitter написал мэр столицы Сергей Собянин.

Поезда из Петербурга будут останавливаться на станциях «Зеленоград», «Петровско-Разумовская», «Рижская D3» и на Ленинградском вокзале. Они станут пересадочными узлами с возможностью перебраться на городской общественный транспорт.

«Сегодня в Москву по ж/д дороге ежедневно прибывают тысячи людей. Исторически так сложилось, что все вокзалы, кроме Восточного, расположены в центре. Пассажиры разъезжаются оттуда, делают пересадки, а то и не одну. Чтобы сократить им время поездок внутри Москвы, мы вместе с РЖД интегрируем проекты скоростной дороги и МЦД-3», — пишет Собянин.

Напомним, 3 августа мэр столицы согласовал проект строительства ВСМ. По расчетам московских властей, время в пути от Петербурга до Москвы составит после открытия магистрали около двух с половиной часов.

Ранее стало известно, что ВСМ Москва-Петербург все-таки пройдет через Великий Новгород, хотя раньше обсуждался вариант следования максимально близко к существующим железнодорожным путям. «Фонтанка» подробно писала о возможных вариантах трассировки, а также о том, сколько будет стоить каждый участок магистрали и какой пассажиропоток они обеспечат по расчетам РЖД.

По городским участкам двух столиц планировка территории должна начаться уже в текущем году. Стоимость петербургского 12-километрового отрезка от Московского вокзала до Обухово оценивается в 62 млрд рублей при 1,7 трлн общих расходов на строительство ВСМ. В концепции РЖД, одобренной Смольным, высокоскоростные поезда будут прибывать в терминал у Московского вокзала на территории складов Северного страхового общества. Кроме них, здесь будут обслуживать «Красную стрелу», остальное дальнее сообщение предложено направлять на запланированный терминал на Волковской.

Ранее Минтранс сообщал, что первый поезд должен поехать по ВСМ в 2026 году, но в презентации РЖД ввод намечен на IV квартал 2027-го.

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Комментарии (8)

tuapse
+много
Евгений Литвинец
Итак, 16:02, новости "Ф" - прибыл морем первый из 13 новых Сапсан-поездов, в дополнение к имеющимся 16. Поедут в 22-м. Стоимость не указана. 21:40, там же. В 27-м (?) за 1,7 трлн рублей (сколько будет стоить рубль в 27-м? сейчас менее полутора центов), без учёта подвижного состава (что следует из текста новости), построят новую дорогу, по которой реально минут на сорок (с учётом новых остановок) будет, возможно, быстрее. Вопросы: 1. Пятилетние, максимум, Сапсаны по новой поедут, или будут параллельные трассы? 2. Кто на этом всём будет ездить, чтобы окупалось? 3. Где возьмут деньги на новую трассу? 4. Кто будет строить? 5. Сколько, оценочно, украдут? 6. В стране других проблем не осталось, кроме как на сорок минут быстрее между Содомом и Гоморрой метаться? 7. Рехнулись уже все вообще?
266081655
Москва - мега-город, разросшийся до безумия.... В отдельно взятой нищей стране.... Собянин уже не знает, куда вбухивать новые и новые миллиарды.... Новая станция метро чуть ли не каждый месяц...
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