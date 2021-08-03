На полтора часа быстрее «Сапсана». Собянин согласовал проект для строительства ВСМ от Москвы до Петербурга

Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал изменения в схему территориального планирования РФ для строительства высокоскоростной железной дороги (ВСМ) от столицы до Петербурга. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе московского правительства.

«Открытие новой магистрали сократит время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга до 2 часов 30 минут, это на полтора часа быстрее, чем на «Сапсане». Общая протяженность трассы составит около 680 километров. Из них в пределах Москвы пройдет 43 километра с четырьмя остановочными пунктами: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково», — уточнили чиновники.

