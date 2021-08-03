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На полтора часа быстрее «Сапсана». Собянин согласовал проект для строительства ВСМ от Москвы до Петербурга

Мэр Москвы согласовал проект строительства ВСМ до Петербурга

Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал изменения в схему территориального планирования РФ для строительства высокоскоростной железной дороги (ВСМ) от столицы до Петербурга. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе московского правительства.

«Открытие новой магистрали сократит время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга до 2 часов 30 минут, это на полтора часа быстрее, чем на «Сапсане». Общая протяженность трассы составит около 680 километров. Из них в пределах Москвы пройдет 43 километра с четырьмя остановочными пунктами: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково», — уточнили чиновники.

Строительство ВСМ собираются совместить с реконструкцией платформ и модернизацией путей в рамках создания третьей линии Московских центральных диаметров. Подробнее о проекте высокоскоростной магистрали читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (17)

Евгений Литвинец
Не силён в чиновничьей казуистике, может, кто подскажет, каковы пределы компетенции Собянина? А то из текста новости следует, что он уже уполномочен что-то там делить на территории РФ, прокладывать магистрали федерального значения, утверждать проекты и бюджеты в масштабах страны и т.п.. Доходов от плитки и масок-перчаток перестало хватать, после того, как штрафы за скамейки отменили?
Resident_Ev1l
Присоединюсь к олдам, в Металлострое депо под под ВСМ еще строили...
266133100
Дежавю. Тем кто не в курсе, ВСМ уже один раз строилась. Началась эта эпопея расселением домов на Лиговке, рытьем самого доргого в РФ котлована и звершилась строительством базарного комплекса "Галерея"
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