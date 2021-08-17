Видео в группе «Живём на Васильевском» опубликовал петербуржец Алексей 16 августа. На кадрах запечатлена группа из шести пенсионерок и одного пенсионера на 11-й линии Васильевского острова. Собравшиеся поджидали сотрудников «Пятёрочки» с просрочкой. Горожане уронили корзину на асфальт и начали быстрыми движениями расхватывать её содержимое.
У пенсионерки в зелёном пиджаке и белоснежных кроссовках из рук выскользнула колбаса, добычу пришлось поднимать с мокрого асфальта.
«Снимай, мне нравится. <...> Сынок, а может, ты так же жить будешь», — обратилась дама к очевидцу.
Сотрудники магазина на заднем фоне комментировали, что такую ситуацию наблюдали не впервые.
Продуктовым сетям запрещено выбрасывать просроченную продукцию, её необходимо утилизировать как пищевые отходы. «Фонтанка» направила запрос в X5 Retail Group (управляет «Пятерочкой»).
«Фонтанка» неоднократно писала про то, как в Петербурге хлеб из магазинов оказывается в мусорном баке. В Финляндии же ретейлеры стараются избавляться от пропадающих продуктов до того, как наступит день X, отдавая еду на благотворительность. А «пропавшие» везут на переработку, чтобы превратить их, например, в энергию для отопления.