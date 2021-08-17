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«Сынок, а может, ты так же жить будешь». В Петербурге пенсионеры добывали колбасу среди просрочки в мусорном баке

Очевидец снял на камеру, как пенсионеры ищут продукты в мусорке на Васильевском острове

Сортировку просроченных продуктов не в самых гигиеничных условиях наблюдал прохожий в Петербурге. То, что ещё можно употребить в пищу, среди мусора искали пенсионеры.

Видео в группе «Живём на Васильевском» опубликовал петербуржец Алексей 16 августа. На кадрах запечатлена группа из шести пенсионерок и одного пенсионера на 11-й линии Васильевского острова. Собравшиеся поджидали сотрудников «Пятёрочки» с просрочкой. Горожане уронили корзину на асфальт и начали быстрыми движениями расхватывать её содержимое.

У пенсионерки в зелёном пиджаке и белоснежных кроссовках из рук выскользнула колбаса, добычу пришлось поднимать с мокрого асфальта.

«Снимай, мне нравится. <...> Сынок, а может, ты так же жить будешь», — обратилась дама к очевидцу.

Сотрудники магазина на заднем фоне комментировали, что такую ситуацию наблюдали не впервые.

Продуктовым сетям запрещено выбрасывать просроченную продукцию, её необходимо утилизировать как пищевые отходы. «Фонтанка» направила запрос в X5 Retail Group (управляет «Пятерочкой»).

«Фонтанка» неоднократно писала про то, как в Петербурге хлеб из магазинов оказывается в мусорном баке. В Финляндии же ретейлеры стараются избавляться от пропадающих продуктов до того, как наступит день X, отдавая еду на благотворительность. А «пропавшие» везут на переработку, чтобы превратить их, например, в энергию для отопления.

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Комментарии (10)

264940801
Вот это Культурная столица! Неужели об этом не знают почетные граждани Санкт-Петербурга, неужели это не видит губернатор, доверенные лица президента. Где их реакция на жизнь пенсионеров?
jump
А если спросить их - вы за Путина? Ответят - конечно за него! И будут есть просроченную колбасу.
Skazochny
это массовка агентов госдепартамента США. очень натурально.
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