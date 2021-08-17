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Bloomberg раскрыл детали переговоров США с талибами* перед бегством главы Афганистана из страны

За несколько недель до захвата Афганистана боевиками «Талибана»* (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года) в Катаре велись активные переговоры с участием американских дипломатов, талибов* и афганских властей. Их целью было предупредить хаос в Кабуле.

Как сообщил Bloomberg 17 августа, в ходе встреч стороны предварительно договорились о двухнедельном прекращении огня. В это время президент Афганистана Ашраф Гани должен был объявить об отставке, после чего начались бы переговоры о формировании переходного правительства, туда должны были войти экс-президент страны Хамид Карзай и другие действующие и бывшие чиновники.

По словам источников, стремительное продвижение талибов* по территории Афганистана и дальнейшее взятие Кабула удивило даже представителей «Талибана»*, а бегство Гани из Афганистана стало сюрпризом для команды переговорщиков в Дохе и поставило крест на предварительном соглашении.

По словам старшего научного сотрудника аналитического центра New America и бывшего старшего директора Белого дома по Южной Азии при президенте Бараке Обаме Аниша Гоэля, мирные переговоры в Дохе окончены, а о том, чтобы делить власть сейчас, уже не может быть речи.

«"Талибан"* никогда не вел переговоры добросовестно, и у них нет причин начинать сейчас. У них есть вся власть в Афганистане, и они явно не хотят ее делить», — отметил Гоэль.

Между тем американский посол в Афганистане и Ираке Залмай Халилзад, который выступал со стороны США на переговорах в Дохе, по-прежнему находится там. Он пытается найти новые пути урегулирования, чтобы сохранить мир в Кабуле. Халилзад уделяет особое внимание вопросу плавного перехода к новому правительству, куда должны попасть представители разных слоев афганского общества, а не только талибы*.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда талибы* начали брать крупные города. 15 августа боевики вошли в Кабул, и президент Ашраф Гани покинул страну, по его словам, «чтобы предотвратить бойню». В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса «Талибана»* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, форма правления прояснится в ближайшее время. Афганская валюта обрушилась до рекордно низкого уровня. 17 августа СМИ сообщили, что «Талибан»* запретил своим членам изымать собственность людей — входить в их дома и отбирать машины.

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Комментарии (1)

PROM
теперь с америкосами никто договариваться не будет
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