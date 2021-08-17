FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +18
73.39р86.51р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
18
Печать

Лавров: На улицах Кабула спокойно, талибы* эффективно обеспечивают правопорядок

МИД России положительно оценил процессы, происходящие в Кабуле после захвата власти радикальной группировкой, однако пока делать политические шаги в одностороннем порядке Кремль считает преждевременным. Об этом заявил 17 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам, трансляцию МИД РФ вёл в Facebook.

С признанием власти талибов* в Афганистане Россия, как и другие страны, не торопится, отметил министр.

«Мы видим обнадёживающие сигналы со стороны талибов*, которые заявляют о своем желании иметь правительство с участием других политических сил, о своей готовности продолжать процессы, в том числе, связанные с образованием, образованием для девочек и в целом с функционированием государственной машины, — сказал Лавров. — Мы наблюдаем позитивные процессы на улицах Кабула, где ситуация достаточно спокойная, и талибы в целом эффективно обеспечивают правопорядок».

Глава МИД подчеркнул, что Россия поддерживает начало всеохватного диалога с учётом всех этноконфессиональных политических сил Афганистана.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда талибы* начали брать крупные города. 15 августа боевики вошли в Кабул, и президент Ашраф Гани покинул страну, по его словам, «чтобы предотвратить бойню». В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса «Талибана»* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, форма правления прояснится в ближайшее время. Афганская валюта обрушилась до рекордно низкого уровня. 17 августа СМИ сообщили, что «Талибан»* запретил своим членам изымать собственность людей: входить в их дома и отбирать машины.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

120км/ч
Потому что без талибов Захарова и Симоньян останутся без веществ, на которых они работают =)
Мэн
О как! Ну ты уж договаривай,Лавруша,что нацисты в гитлеровской Германии тоже ооочень эффективно обеспечивали порядок! вопрос - какой ценой.....
tochilshik
т.е.взрывы и теракты против мирного населения забыты?теперь они обеспечивают правопорядок?интересно что у Лаврова с головой.а может к нам это дикарье завезти?будут с казаками правопорядок блюсти.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний