Лавров: На улицах Кабула спокойно, талибы* эффективно обеспечивают правопорядок

МИД России положительно оценил процессы, происходящие в Кабуле после захвата власти радикальной группировкой, однако пока делать политические шаги в одностороннем порядке Кремль считает преждевременным. Об этом заявил 17 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам, трансляцию МИД РФ вёл в Facebook.

С признанием власти талибов* в Афганистане Россия, как и другие страны, не торопится, отметил министр.

«Мы видим обнадёживающие сигналы со стороны талибов*, которые заявляют о своем желании иметь правительство с участием других политических сил, о своей готовности продолжать процессы, в том числе, связанные с образованием, образованием для девочек и в целом с функционированием государственной машины, — сказал Лавров. — Мы наблюдаем позитивные процессы на улицах Кабула, где ситуация достаточно спокойная, и талибы в целом эффективно обеспечивают правопорядок».