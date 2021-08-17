Молодые мужчины увлеченно катаются на каруселях и машинках в Луна-парке. Кажется, что впервые выходцы из афганских деревень с глиняными лачугами дорвались до такого цивилизованного развлечения, увидели стеклянные здания, асфальтированные дороги. Из рук они не выпускают главное достижение цивилизации, которое видели прежде, — автоматы Калашникова. Идет третий день, как в Афганистане вновь установилась власть исламских радикалов и жизнь потекла в совсем другом русле.
Автор: youtube.com/News Today
Автор: youtube.com/УНІАН
Высшей справедливостью стала не конституция, а законы Шариата. Кино, музыка, Интернет — под запретом. Хотя последний еще работает. На улицах почти не видно женщин — им теперь нельзя появляться без сопровождения мужчин, нельзя и работать. Магазины закрыты. Практически все афганские телеканалы перешли на трансляцию Корана или новостей о действиях «Талибана». Переоделась в хиджаб даже журналистка CNN Кларисса Уорд, моментально превратившись в мем «до и после талибов».
It is the first day of what the Taliban calls the "Islamic Emirate of Afghanistan" after its fighters took control of Kabul and President Ghani fled the country.— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 16, 2021
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Taliban fighters take control of the Afghan presidential palace after Afghan President Ashraf Ghani fled the country, in Kabul, #Afghanistan, Sunday, August 15. pic.twitter.com/qFxVKMq1YO— The Shudra (@TheShudra) August 16, 2021
Позднее Уорд, правда, заявила, что всегда прикрывала волосы платком на улицах Кабула, но не полностью и без абайи. И вообще разница после смены власти есть, но не такая контрастная, как могло бы показаться из этого «мема».
Автор: youtube.com/CNN
On the streets of Kabul today- feel we are witnessing history pic.twitter.com/wcVKzbT6oJ— Clarissa Ward (@clarissaward) August 16, 2021
Если послушать российского посла, то и вовсе может сложиться впечатление, что жизнь в Афганистане при талибах стала лучше.
По его словам, прошлый режим сложился как карточный домик, и если после этого и было безвластие и мародеры со стрельбой, то теперь обстановка спокойная, рассказал «Эхо Москвы» Дмитрий Жирнов.
«Ни одного выстрела, что очень нетипично для Кабула. Потому что при Ашрафе Гани у нас здесь (мы здесь живем и работаем в посольстве) каждый день, в том числе и ночью, 4–5 сильных хлопков. Это были и теракты какие-то, взрывы, подрывы мин, — отметил Жирнов. — Теперь мы находимся под охраной талибов, довольно большой отряд. Позитивное впечатление произвел, адекватные люди очень, хорошо вооруженные».
Кажется, что и сам режим талибов старается выглядеть лучше. В Twitter они транслируют репортажи со спокойных улиц Кабула. На телевидении оставили женщин-ведущих, не закрыли в столице и школы для девочек, не стали разгонять и демонстрацию за права женщин. Нет ожидаемой от террористов резни, публичных казней и мести тем, кто работал с американцами, наоборот, им обещают амнистию. Хотя Facebook и принадлежащий ему Instagram уже начали блокировать связанный с «Талибаном» поток «позитива».
Kabul the day after the Taliban takeover — in pictures https://t.co/oEz9m16hj1 pic.twitter.com/wF31GIE7la— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 17, 2021
Тем временем в аэропорту Кабула люди отчаянно пытаются воспользоваться единственной возможностью покинуть страну, в которой якобы только все начало налаживаться. Часто рискуя жизнью.
Воздушная гавань практически парализована с понедельника — вскоре после прихода талибов разбежался весь персонал, а крупнейшие мировые авиакомпании, включая «Аэрофлот», теперь облетают страну. На фото и видео неконтролируемый хаос — люди карабкаются по телетрапам, залезают на пустые авиалайнеры местной авиакомпании, которые беспомощно замерли на перроне аэровокзала.
Scenes of panic and chaos played out at the airport in Kabul as crowds of people desperate to escape Afghanistan rushed onto the tarmac.— The New York Times (@nytimes) August 16, 2021
Some clung to the sides of planes, even as one taxied down the runway, in a bid to flee the Taliban.https://t.co/pAgoGW7tos pic.twitter.com/4YGQd2iEzk
Watch: A video shows the moment Afghan citizens dropped from an aircraft near #Kabul airport after clinging on to a US Air Force plane in an attempt to flee the country amid the #Taliban takeover. #Afghanistan https://t.co/2vc7iuFmgj pic.twitter.com/MdrNlasobn— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 16, 2021
🔴Kabul airport #kabulairport #Kabul— Gabriel Hébert-Røuillier (@Gab_H_R) August 17, 2021
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Единственный шанс улететь — пробраться на борт военных самолетов. Эвакуацию западных дипломатов обеспечивают американские солдаты.
Люди бегают по взлетно-посадочной полосе, пытаются прорвать вооруженное оцепление, запрыгивают и привязывают себя к идущим на взлёт самолётам. В основном это заканчивается трагедией — они летят вниз с огромной высоты или погибают уже после набора высоты. Но есть и редкие успешные примеры спасения.
Весь мир облетели кадры забитого военно-транспортного самолет C-17 Globemaster III американских ВВС. На его борту около 640 жителей Афганистана из аэропорта Кабула, которые успели в него забраться, пишет Defense One. Их не стали высаживать — самолет доставил мужчин, женщин и детей в Катар.
Будущее Афганистана и его соседей — сейчас главная тема для дискуссий мировых политиков. Победа в отдельно взятой стране — лучшая мотивация для всех террористических организаций мира, сигнал, который одухотворяет их и придает им уверенность в том, что подобные модели могут работать. Подробнее читайте в нашем материале.
*движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ.
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Илья Казаков, «Фонтанка.ру»