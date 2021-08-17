Молодые мужчины увлеченно катаются на каруселях и машинках в Луна-парке. Кажется, что впервые выходцы из афганских деревень с глиняными лачугами дорвались до такого цивилизованного развлечения, увидели стеклянные здания, асфальтированные дороги. Из рук они не выпускают главное достижение цивилизации, которое видели прежде, — автоматы Калашникова. Идет третий день, как в Афганистане вновь установилась власть исламских радикалов и жизнь потекла в совсем другом русле.

Высшей справедливостью стала не конституция, а законы Шариата. Кино, музыка, Интернет — под запретом. Хотя последний еще работает. На улицах почти не видно женщин — им теперь нельзя появляться без сопровождения мужчин, нельзя и работать. Магазины закрыты. Практически все афганские телеканалы перешли на трансляцию Корана или новостей о действиях «Талибана». Переоделась в хиджаб даже журналистка CNN Кларисса Уорд, моментально превратившись в мем «до и после талибов».

Позднее Уорд, правда, заявила, что всегда прикрывала волосы платком на улицах Кабула, но не полностью и без абайи. И вообще разница после смены власти есть, но не такая контрастная, как могло бы показаться из этого «мема».

Если послушать российского посла, то и вовсе может сложиться впечатление, что жизнь в Афганистане при талибах стала лучше.



По его словам, прошлый режим сложился как карточный домик, и если после этого и было безвластие и мародеры со стрельбой, то теперь обстановка спокойная, рассказал «Эхо Москвы» Дмитрий Жирнов.



«Ни одного выстрела, что очень нетипично для Кабула. Потому что при Ашрафе Гани у нас здесь (мы здесь живем и работаем в посольстве) каждый день, в том числе и ночью, 4–5 сильных хлопков. Это были и теракты какие-то, взрывы, подрывы мин, — отметил Жирнов. — Теперь мы находимся под охраной талибов, довольно большой отряд. Позитивное впечатление произвел, адекватные люди очень, хорошо вооруженные».

Кажется, что и сам режим талибов старается выглядеть лучше. В Twitter они транслируют репортажи со спокойных улиц Кабула. На телевидении оставили женщин-ведущих, не закрыли в столице и школы для девочек, не стали разгонять и демонстрацию за права женщин. Нет ожидаемой от террористов резни, публичных казней и мести тем, кто работал с американцами, наоборот, им обещают амнистию. Хотя Facebook и принадлежащий ему Instagram уже начали блокировать связанный с «Талибаном» поток «позитива».