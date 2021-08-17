FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +18
73.39р86.51р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
6
Печать

Два дня под талибами*: как теперь выглядит захваченный Афганистан

Американская журналистка в хиджабе, бородатые мужчины на карусели и штурмующая самолеты обезумевшая толпа в аэропорту. Афганистан после полного прихода к власти боевиков из запрещенного «Талибана» стал главным поставщиком ужасов для всех СМИ планеты. «Фонтанка» отобрала самые пронзительные кадры, которыми мы можем поделиться.

Фото: Shekib Rahmani/ AP/TASS
ПоделитьсяПоделиться

Молодые мужчины увлеченно катаются на каруселях и машинках в Луна-парке. Кажется, что впервые выходцы из афганских деревень с глиняными лачугами дорвались до такого цивилизованного развлечения, увидели стеклянные здания, асфальтированные дороги. Из рук они не выпускают главное достижение цивилизации, которое видели прежде, — автоматы Калашникова. Идет третий день, как в Афганистане вновь установилась власть исламских радикалов и жизнь потекла в совсем другом русле.

Автор: youtube.com/News Today

Автор: youtube.com/УНІАН

Высшей справедливостью стала не конституция, а законы Шариата. Кино, музыка, Интернет — под запретом. Хотя последний еще работает. На улицах почти не видно женщин — им теперь нельзя появляться без сопровождения мужчин, нельзя и работать. Магазины закрыты. Практически все афганские телеканалы перешли на трансляцию Корана или новостей о действиях «Талибана». Переоделась в хиджаб даже журналистка CNN Кларисса Уорд, моментально превратившись в мем «до и после талибов».

Позднее Уорд, правда, заявила, что всегда прикрывала волосы платком на улицах Кабула, но не полностью и без абайи. И вообще разница после смены власти есть, но не такая контрастная, как могло бы показаться из этого «мема».

Автор: youtube.com/CNN

Если послушать российского посла, то и вовсе может сложиться впечатление, что жизнь в Афганистане при талибах стала лучше.

По его словам, прошлый режим сложился как карточный домик, и если после этого и было безвластие и мародеры со стрельбой, то теперь обстановка спокойная, рассказал «Эхо Москвы» Дмитрий Жирнов.

«Ни одного выстрела, что очень нетипично для Кабула. Потому что при Ашрафе Гани у нас здесь (мы здесь живем и работаем в посольстве) каждый день, в том числе и ночью, 4–5 сильных хлопков. Это были и теракты какие-то, взрывы, подрывы мин, — отметил Жирнов. — Теперь мы находимся под охраной талибов, довольно большой отряд. Позитивное впечатление произвел, адекватные люди очень, хорошо вооруженные».

Кажется, что и сам режим талибов старается выглядеть лучше. В Twitter они транслируют репортажи со спокойных улиц Кабула. На телевидении оставили женщин-ведущих, не закрыли в столице и школы для девочек, не стали разгонять и демонстрацию за права женщин. Нет ожидаемой от террористов резни, публичных казней и мести тем, кто работал с американцами, наоборот, им обещают амнистию. Хотя Facebook и принадлежащий ему Instagram уже начали блокировать связанный с «Талибаном» поток «позитива».

Тем временем в аэропорту Кабула люди отчаянно пытаются воспользоваться единственной возможностью покинуть страну, в которой якобы только все начало налаживаться. Часто рискуя жизнью.

Воздушная гавань практически парализована с понедельника — вскоре после прихода талибов разбежался весь персонал, а крупнейшие мировые авиакомпании, включая «Аэрофлот», теперь облетают страну. На фото и видео неконтролируемый хаос — люди карабкаются по телетрапам, залезают на пустые авиалайнеры местной авиакомпании, которые беспомощно замерли на перроне аэровокзала.

Единственный шанс улететь — пробраться на борт военных самолетов. Эвакуацию западных дипломатов обеспечивают американские солдаты.

Люди бегают по взлетно-посадочной полосе, пытаются прорвать вооруженное оцепление, запрыгивают и привязывают себя к идущим на взлёт самолётам. В основном это заканчивается трагедией — они летят вниз с огромной высоты или погибают уже после набора высоты. Но есть и редкие успешные примеры спасения.

Весь мир облетели кадры забитого военно-транспортного самолет C-17 Globemaster III американских ВВС. На его борту около 640 жителей Афганистана из аэропорта Кабула, которые успели в него забраться, пишет Defense One. Их не стали высаживать — самолет доставил мужчин, женщин и детей в Катар.

Будущее Афганистана и его соседей — сейчас главная тема для дискуссий мировых политиков. Победа в отдельно взятой стране — лучшая мотивация для всех террористических организаций мира, сигнал, который одухотворяет их и придает им уверенность в том, что подобные модели могут работать. Подробнее читайте в нашем материале.

*движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ.


Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Фото: Shekib Rahmani/ AP/TASS

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

263784231
Как там вакцинация и масочный режим у них поживают - не соблюдают ведь совсем, наверное? А рефрижераторами с трупами, соответственно, все улицы заставлены ...
nalchik11
По законам шариата, женщинам нельзя появляться в одиночку на улице, нельзя работать. И тут же якобы разрешили демонстрацию за права женщин, не уволили женщин телеведущих, не закрыли школы для девочек.
П.ц, бедные женщины...
Александр Киселёв
Все видели ! ? ))) Вот до чего довела бы борьба с коррупцией у нас в РОССИИ ))))
"Хотите, чтобы у нас было как в Кабуле !? " )))))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний