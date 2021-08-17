«Талибан»* начали ограничивать в Facebook, но не в Twitter

Facebook и принадлежащий ему Instagram блокируют связанный с «Талибаном» (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года) контент.

«Facebook <...> продолжит запрещать контент талибов на своих платформах, поскольку считает эту группировку террористической организацией», — сообщает 17 августа BBC. В компании уточнили, что у них создана специальная группа «афганских экспертов», которая занимается сообщениями о «Талибане». В бан попадают как страницы группировки, так и сообщения отдельных сторонников. Эта же политика применяется в Instagram и WhatsApp.