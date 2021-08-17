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СМИ: Женщины устроили акцию протеста в захваченной талибами* столице Афганистана

В столице Афганистана Кабуле группа женщин устроила демонстрацию. Они требуют выделить для женщин часть постов в будущем правительстве страны, пишет 17 августа агентство Khaama Press.

По информации издания, ранее в провинции Кунар с акцией протеста выступила молодежь, которая требовала от «Талибана»* (признан террористической организацией, чья деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) сохранить флаг прежнего афганского правительства.

Khaama Press отмечает, что в Кабуле становится спокойнее. В городе возобновилась работа общественного транспорта, открываются магазины, на улицы выходит все больше людей.

Ранее «Талибан»* объявил, что приглашает женщин участвовать в новом правительстве и не хочет, чтобы они были «жертвами». Также боевики распространили заявление, что образовательные учреждения по-прежнему открыты для мужчин и женщин. Кроме того, они провели встречу с группой женщин-врачей и попросили их продолжать выполнять свои обязанности.

* «Талибан»организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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Комментарии (6)

gencon
Сейчас Симонян раструбит на всем тв, что эти девушки из эскорт услуг, ....им заплатили. Талибы это здорово. Они тоже любят шпили рассматривать
Dazdraperma
Это че, талибан оказался хлипче Лукашенки? Тот своих протестующих баб танками давил и газом травил, а Талибан в правительство зовет. Ну надо же. А с кем тогда американцы мужественно в Афганистане 20 лет боролись, насаждая демократию? Или этот пушистый Талибан - как раз и есть заслуга Америги?
262126571
Пусси райот и фемен им туда нужно срочно десантом отправить в поддержку
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