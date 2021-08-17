СМИ: Женщины устроили акцию протеста в захваченной талибами* столице Афганистана

В столице Афганистана Кабуле группа женщин устроила демонстрацию. Они требуют выделить для женщин часть постов в будущем правительстве страны, пишет 17 августа агентство Khaama Press.
По информации издания, ранее в провинции Кунар с акцией протеста выступила молодежь, которая требовала от «Талибана»* (признан террористической организацией, чья деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) сохранить флаг прежнего афганского правительства.
Khaama Press отмечает, что в Кабуле становится спокойнее. В городе возобновилась работа общественного транспорта, открываются магазины, на улицы выходит все больше людей.
Ранее «Талибан»* объявил, что приглашает женщин участвовать в новом правительстве и не хочет, чтобы они были «жертвами». Также боевики распространили заявление, что образовательные учреждения по-прежнему открыты для мужчин и женщин. Кроме того, они провели встречу с группой женщин-врачей и попросили их продолжать выполнять свои обязанности.
* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.