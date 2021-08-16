Портал госуслуг разослал россиянам предупреждение о страшной болезни от вейпов

О том, что курение, в том числе систем нагревания табака, вредит здоровью, россиянам решили напомнить адресно, с помощью электронных писем. Рассылку 16 августа сделал портал госуслуг, предназначенный главным образом для взаимодействия с госорганами.

«Госуслуги» рассказали о том, что вейпы вредны не меньше сигарет, а никотин развивает риск инсульта, болезней сердца и развития рака, в то время как вещества для испарения смеси оседают в лёгких и грозят их смертельным поражением.

«Из-за вейпов появилась новая болезнь — EVALI, чаще всего от неё страдают молодые люди до 20 лет. Их лечат в отделении реанимации и держат на аппаратах ИВЛ. Спасти получается не всех», — говорится в письме рассылки.