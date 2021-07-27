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«Тысячи привлекательных ароматов и вводящих в заблуждение заявлений». ВОЗ призвал бороться с новой эпидемией — электронными сигаретами

Всемирная организация здравоохранения рассказала об опасности электронных сигарет

ВОЗ призвал мировое сообщество строго регулировать продажу систем нагревания табака.

«Электронные сигареты опасны для здоровья, и их продажа должна регулироваться, чтобы ограничить тактику табачной промышленности, направленную на привлечение молодых людей», — сообщает 27 июля France Presse со ссылкой на доклад ВОЗ.

Эксперты организации в своем отчете «О глобальной табачной эпидемии 2021 года» указывают, что электронные сигареты необходимо «жестко регулировать». Производители якобы привлекают молодежь «тысячами соблазнительных ароматов (в документе перечислено 16 000) и вводящими в заблуждение заявлениями». Якобы молодые люди, которые пристрастились к вейпам, модам и прочим курительным девайсам, будут курить и в будущем. ВОЗ призывает правительства обратить внимание на эту проблему.

«Их [табачных компаний] цель проста: зацепить никотином еще одно поколение. Мы не можем этого допустить», — заявил Майкл Блумберг, глобальный посол ВОЗ по неинфекционным заболеваниям.

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Комментарии (5)

James Cook
Алкоголь то, повреднее будет.
Dazdraperma
Нескучно там у них. То эпидемия, то электронные сигареты. Еще с кариесом нужно бороться
McGillavry
Нормальный человек эту гадость в рот брать не будет. А ненормальных не жалко. Снижение нагрузки на пенсионную систему — благо для государства. А если ещё принять во внимание грядущее перенаселение планеты...
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