Минздрав России хочет ужесточить антитабачные меры

Министерство предлагает производить стандартные по размеру и обезличенные упаковки, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения. Также среди мер есть запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, а также запрет на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях.

Новое требование к сигаретам готовит и МЧС. Через два года производителей обяжут делать их самозатухающими.

Ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты выросли в России на 20 процентов в 2021 году. В частности, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составляет 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

