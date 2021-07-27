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Минздрав России хочет ужесточить антитабачные меры

Минздрав России анонсировал новые меры для борьбы с курением. Подробности рассказал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале 27 июля.

Министерство предлагает производить стандартные по размеру и обезличенные упаковки, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения. Также среди мер есть запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, а также запрет на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях.

Новое требование к сигаретам готовит и МЧС. Через два года производителей обяжут делать их самозатухающими.

Ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты выросли в России на 20 процентов в 2021 году. В частности, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составляет 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

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Комментарии (20)

виктор эммануил
В перестройку окурки поллитровыми банками продавали на Сытном рынке.Золотое время.
265056402
надо даже не наказывать штрафами, а какой-то неколебимой силой управлять желанием обкуриться. Можно, пожалуйста, но надо тратить своё время и искать место
Набеглов
С бухлом еще не боролись. Тоже надо обезличенную бутылку, а на ней последствия в виде фото Ельцина.
Ну и ароматизаторы тоже запретить, ликеры там всякие, виски-бренди. Только чистый обезличенный спирт. И стопку самоопохмеляющуюся.
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