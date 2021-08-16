Посольство РФ: Президент Афганистана бежал из столицы с набитыми деньгами машинами

Президент Афганистана Ашраф Гани спешно покинул Кабула с машинами, полными денег. Об этом 16 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России.

По словам пресс-секретаря дипмиссии Никиты Ищенко, «четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось». Он добавил, что наличные даже остались на взлётном поле.

15 августа запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан» заняла Кабул и объявила о захвате власти в стране. Президент Ашраф Гани ушел в отставку и бежал. Его местонахождение неизвестно. После продвижения афганские военные начали искать спасения в Узбекистане. Жители страны штурмуют аэропорт Кабула в надежде покинуть страну. Несколько человек погибли в результате стрельбы и давки.