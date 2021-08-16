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Посольство РФ: Президент Афганистана бежал из столицы с набитыми деньгами машинами

Президент Афганистана Ашраф Гани спешно покинул Кабула с машинами, полными денег. Об этом 16 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России.

По словам пресс-секретаря дипмиссии Никиты Ищенко, «четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось». Он добавил, что наличные даже остались на взлётном поле.

15 августа запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан» заняла Кабул и объявила о захвате власти в стране. Президент Ашраф Гани ушел в отставку и бежал. Его местонахождение неизвестно. После продвижения афганские военные начали искать спасения в Узбекистане. Жители страны штурмуют аэропорт Кабула в надежде покинуть страну. Несколько человек погибли в результате стрельбы и давки.

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Комментарии (23)

266203068
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного.. у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
Iamthebeast
Надо было все деньги переводить на карточку, с ней удобнее
263836471
Злые вы, это же деньги "для правительства в изгнании"! Сто лет назад - также из Крыма бежали в европы...
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